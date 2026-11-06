Diretor Regional de Esportes Sul do Tocantins, Welington Glória, garante entrega da cobertura da arquibancada e da nova iluminação do Estádio Resendão até 20 de dezembro em Gurupi

da redação

O diretor Regional de Esportes Sul do Tocantins, Welington Glória, afirmou que até o dia 20 de dezembro serão entregues aos desportistas de Gurupi a cobertura da arquibancada e a nova iluminação do Estádio Resendão.

Segundo ele, as obras estão em ritmo acelerado e representam um marco para o esporte da cidade, garantindo mais conforto, segurança e estrutura para atletas, torcedores e famílias que frequentam o principal palco do futebol gurupiense.Com a nova cobertura, o público ficará protegido do sol e da chuva durante os jogos, enquanto a iluminação moderna vai permitir a realização de partidas e treinos no período noturno, ampliando o calendário esportivo do município.

“A entrega é um compromisso do nosso governador Wanderlei Barbosa com os desportistas de Gurupi e com o fortalecimento do esporte em toda a região Sul do Tocantins”, destacou.