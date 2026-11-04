Copa do Craque é antecipada para 29 de novembro por causa do Carnaval 2027

Da Redação — Portal Atitude

A 40ª Copa do Craque, competição de futebol amador realizada na Arena Nova Fronteira, em Gurupi, vai começar em 29 de novembro de 2026, cerca de dois meses antes do previsto. A antecipação foi anunciada pelo presidente da Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), Wilson Castilho, em entrevista ao jornalista esportivo Alessandro Pires. O motivo é a antecipação do Carnaval de 2027, marcado para os dias 8 e 9 de fevereiro, que exige a desocupação da arena com duas semanas de antecedência.

Mudança no calendário

O Carnaval antecipado comprimiu o calendário da competição. Segundo Castilho, a estrutura da Arena Nova Fronteira atende tanto à Copa do Craque quanto à festa, e a preparação do espaço para o evento carnavalesco obriga o encerramento do torneio mais cedo.

“Todo mundo sabe que aquela localidade, além da Copa do Craque, atende também ao Carnaval, e lá tem que desocupar com duas semanas de antecedência.”

A competição costumava terminar no último final de semana de janeiro e avançar em fevereiro. Nesta edição, a previsão é de encerramento por volta de 16 de janeiro de 2027, no terceiro final de semana do mês.

Como fica a distribuição das rodadas

O torneio terá um final de semana em novembro, três em dezembro e os três primeiros de janeiro. A abertura ocorre em 29 de novembro, 28 dias após o anúncio.

Próximos passos

A organização prevê reunir as equipes na próxima semana para definir o modelo da competição. A divulgação da tabela está prevista para cerca de 20 de novembro, aproximadamente dez dias antes do início.

A competição reúne equipes de Gurupi e da região sul do Tocantins e é tratada pela LETA como a maior de futebol amador de “terrão batido” do estado.

Plano de contingência

A antecipação resolve o conflito de calendário, mas cria outro: uma competição de 40 edições que começa em novembro passa a disputar atenção com o fim do Campeonato Brasileiro, com as festas de fim de ano e com o período de chuvas no Tocantins — este último, o fator mais crítico para um torneio de campo de terra.

O calendário anunciado concentra sete finais de semana entre novembro e janeiro. Se houver cancelamento por chuva, não há margem de reposição antes do Carnaval. A organização não informou plano de contingência para esse cenário.

Há também uma questão de planejamento urbano. A Arena Nova Fronteira é um equipamento privado que precisa atender dois eventos de porte no mesmo trimestre, e a solução encontrada foi comprimir o calendário esportivo.