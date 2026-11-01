Guaraí e Batalhão garantem acesso à elite do futebol tocantinense e decidem título da Segundona

da redação

Guaraí e Batalhão conquistaram neste sábado (31) o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Tocantinense de 2027. As equipes garantiram as vagas após os jogos de volta das semifinais da Segunda Divisão e agora vão disputar o título da competição em uma partida única.

O Batalhão empatou em 2 a 2 com o Interporto, em Porto Nacional, e avançou após vencer o primeiro confronto por 4 a 1. Já o Guaraí perdeu por 1 a 0 para o São José, em Tocantinópolis, mas venceu por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis, depois de cada equipe conquistar uma vitória por 1 a 0. A decisão será disputada no Estádio Delfinão, em Guaraí, com data e horário definidos pela Federação Tocantinense de Futebol.

As equipes serão comandadas por dois treinadores estrangeiros: o português Paulo Caroço, pelo Batalhão, e o uruguaio Hugo Pilo, pelo Guaraí.