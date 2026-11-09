Jovem atleta de 9 anos de Palmas conquista títulos no jiu-jitsu e se prepara para campeonato mundial

da redação

Com apenas 9 anos, a atleta Maria Clara Viana, de Palmas, já vem chamando a atenção no cenário do jiu-jitsu. A pequena competidora acumula importantes conquistas, incluindo medalhas de ouro em competições realizadas em Goiânia e Brasília. Entre os destaques está o primeiro lugar em uma etapa do Grand Slam, em Goiânia, onde enfrentou adversárias de uma categoria acima da sua, além do título do Brasília International Open.

Agora, Maria Clara se prepara para um novo desafio: disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, previsto para dezembro, em São Paulo. Integrante da equipe Lelinho Team, comandada pelo professor Wesley Rodrigues, a atleta mantém uma rotina de treinamentos conciliada com os estudos. Com apoio de parceiros e dedicação ao esporte, ela terá a oportunidade de representar Palmas e o Tocantins em uma competição de alcance internacional.