Dia do Atleta: dep. Eduardo Fortes destaca ações que incentivam a prática esportiva

Por Redação

No Dia do Atleta, comemorado nesta quinta-feira, 21, o deputado estadual Eduardo Fortes comemora os resultados do projeto Atleta do Amanhã idealizado e implantando por ele há mais de cinco anos e que conta com o apoio de vários parceiros como a Cooperfrigu e Casa São Paulo.

“O projeto Atleta do Amanhã faz a diferença positiva na vida de crianças, jovens e adultos ao incentivar e fomentar a prática esportiva”, destacou o parlamentar ressaltando que o projeto realiza atividades em Gurupi e nas regiões Sul e Sudeste.

“Nos torneios realizados em vários setores de Gurupi e municípios da região Sul e Sudeste, o projeto reúne centenas de esportivas, fortalece o futebol de campo amador e é uma excelente oportunidade para o encontro de familiares e amigos”, complementou ele. Alimentação saudável também é oferecida para os esportivas e o público em geral durante as competições.

Escolinha de futebol

Na escolinha de futebol mirim implantada no setor Campo Bello, pelos projetos Nina e Atleta do Amanhã, 80 crianças treinam futebol, recebem orientação de professor da área e se divertem em um ambiente saudável.

Kits esportivos com bolas, redes e uniformes também são distribuídos para times, associações e a comunidade em geral.