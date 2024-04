Com média de um gol por jogo, atacante tocantinense comemora retorno após lesão: “Muito feliz”

Por Redação

O atacante Hernandes, que defende o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, voltou a atuar após um longo período se recuperando de contusão. Natural do Tocantins, o jogador voltou de lesão no último domingo (28) e marcou no empate em 2 a 2 com o Daegu. Foi o segundo gol de Hernandes em sua segunda partida na temporada.

“Muito feliz por poder voltar a atuar depois de um período parado por conta de uma lesão, sempre é muito ruim ficar de fora, mas graças a Deus agora estou recuperado e pude voltar bem e ajudar a minha equipe marcando um gol. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas vamos seguir trabalhando e buscando melhorar”, disse Hernandes.

Para recuperar o melhor ritmo, Hernandes afirmou que trabalhou bastante na preparação e mostrou que manteve o faro de artilheiro intacto. O brasileiro possui uma média incrível de um gol por partida e busca manter o alto nível para o restante da atual temporada, que adentra em sua reta final.

“Me senti muito bem, fiz um trabalho muito forte de preparação e não senti muito a questão de ritmo de jogo. Acredito que na próxima partida já posso render melhor e poder ajudar ainda mais os meus companheiros. Espero ter uma boa sequência de jogos agora e poder desempenhar um bom futebol”, concluiu.