Equipe Ares Pmw tepresenta Tocantins no maior evento de Jiu-Jitsu do mundo em Goiânia

Por Heli de Souza Guimarães Junior

Palmas (TO) – A equipe Ares Pmw, de Palmas, está preparada para representar o Tocantins no AJP Tour Goiânia, o maior evento de jiu-jitsu do mundo, que ocorrerá entre os dias 28 e 30 de junho de 2024, no Ginásio de Esportes Goiânia, em Goiânia, Goiás.

Os atletas que irão competir pelo Tocantins são Luciano Marcacine (faixa preta), Yuri Jadão (faixa preta), Matheus Freire (faixa preta), Lázaro Basto (faixa azul) e Samuel Ferraciolli. O professor responsável pela academia e treinador da equipe, Luciano Marcacine, destacou a importância do evento para o desenvolvimento dos atletas e do esporte no estado.

“O AJP Tour Goiânia é uma oportunidade única para nossos atletas se destacarem em um palco internacional. Estamos muito motivados e confiantes no potencial de nossos competidores”, afirmou Marcacine.

O AJP Tour Goiânia é um campeonato internacional de Jiu-Jitsu Gi e No-Gi realizado pela AJP Tour, uma organização de Jiu-Jitsu com sede nos Emirados Árabes Unidos. O evento atrai competidores de todas as idades e categorias, desde crianças até masters, tanto profissionais quanto amadores. As inscrições estão abertas até o dia 25 de junho, e as taxas variam de acordo com a categoria.

A próxima edição do AJP Tour Goiânia promete reunir alguns dos melhores atletas de jiu-jitsu do mundo, oferecendo uma plataforma para que competidores testem suas habilidades e aprendam com os melhores do esporte.

A equipe Ares Pmw espera representar bem o Tocantins e trazer resultados positivos, fortalecendo ainda mais a presença do estado no cenário do jiu-jitsu nacional e internacional.

Para mais informações sobre o evento e inscrições, acesse o site oficial [AJP Tour Goiânia](https://ajptour.com/pt_BR/event/725).