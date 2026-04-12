Cariri estreia com vitória em casa e garante três pontos no Copão Tocantins

Por Redação

A equipe de Cariri começou sua trajetória no Copão Tocantins de Futebol Amador, Regional Sul com o pé direito e muita emoção. Jogando em casa, no Estádio Municipal Gilvan Bento de Carvalho, o time venceu o Juventus de Gurupi por 3 a 2 e garantiu os primeiros três pontos na competição.

Logo nos primeiros minutos, Cariri mostrou força ofensiva e abriu vantagem ainda no início do primeiro tempo. Otávio Pinheiro balançou as redes e, na sequência, Marlone ampliou, colocando o time em situação confortável no placar.

Mesmo com o início dominante, o Juventus reagiu, pressionou e conseguiu diminuir ainda na primeira etapa, levando o confronto para o intervalo em 2 a 1.

Na volta do segundo tempo, Cariri manteve o ritmo e ampliou com Pequi, reforçando a vantagem. O Juventus ainda conseguiu marcar mais um, mas não foi suficiente para evitar a vitória caririense.

Com o apito final, o placar de 3 a 2 confirmou não apenas a vitória, mas uma estreia consistente, marcada pela garra dos atletas e pelo apoio da torcida, que compareceu e fez a diferença nas arquibancadas.

A equipe conta com o apoio da Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, que tem incentivado e fortalecido o esporte local.

Presente na arquibancada, o prefeito Tetin, destacou a importância do esporte para o município. “É gratificante ver nosso time estreando com vitória e a torcida participando. Seguiremos apoiando o esporte, que é uma ferramenta de inclusão e valorização da nossa comunidade”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Bismarque Pereira, também ressaltou o empenho da equipe. “Foi uma estreia importante, com entrega dentro de campo e resultado positivo. Isso mostra que estamos no caminho certo, incentivando e dando condições para o desenvolvimento do nosso esporte”, pontuou.

Com o resultado, Cariri inicia a competição com confiança e foco nos próximos desafios. A equipe agora aguarda a definição da tabela para conhecer a data do próximo confronto.