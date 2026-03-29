Cariri representará o Tocantins no JEBS 2026 e confirma força do voleibol com título estadual Sub-18

Por Redação

A equipe da Escola Estadual Tarso Dutra colocou Cariri do Tocantins no topo do voleibol estudantil ao conquistar, neste domingo, o título da Seletiva Estadual de Voleibol Sub-18, realizada em Palmas. A vitória por 3 sets a 1 sobre a equipe do Itop Palmas garantiu ao município a vaga para representar o Tocantins nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) 2026, que acontecerão entre os dias 4 e 11 de maio, em Balneário Camboriú (SC).

O elenco campeão é formado pelos atletas Herick Bruno Batista Peres, Raylon Djeliston Martim, Marcos Vinicius Negre Freitas, Paulo Victor Pereira Carlos, Harife Asafe, Calebe Morais, Wallison Gomes de Melo e Ezequiel Silas Oliveira de Assis, jovens talentos que demonstraram garra, técnica e espírito de equipe ao longo de toda a competição.

Sob o comando do treinador Jhonny Luís Mendes, a equipe demonstrou disciplina e alto nível de preparação, confirmando o potencial de um grupo que vem sendo trabalhado com foco e dedicação. “Esse título é resultado de muito trabalho e comprometimento. Nossos atletas acreditaram, se dedicaram e fizeram uma campanha exemplar. Agora, o foco é representar bem o Tocantins na etapa nacional”, destacou o treinador.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Bismarque Pereira, ressaltou a importância das políticas públicas no fortalecimento do esporte local. “Cariri vive um momento histórico no esporte. Estamos investindo na base, criando oportunidades e colhendo resultados concretos. Essa conquista é fruto de um trabalho sério e contínuo”, afirmou.

O prefeito Tetin também celebrou o resultado e reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento esportivo. “Temos orgulho da nossa juventude e sabemos do poder transformador do esporte. Vamos continuar investindo, apoiando e incentivando nossos atletas para que Cariri siga sendo destaque”, declarou.

Celeiro de talentos

Mais do que uma conquista pontual, o resultado reafirma uma realidade: Cariri do Tocantins tem se consolidado como um verdadeiro celeiro de talentos no voleibol. O município vem se destacando na formação de jovens atletas, com convocações frequentes para seleções estaduais, especialmente nas categorias de base.

No voleibol Sub-16, nomes como o de Helloisa Batista Santos ganham destaque após convocação para a Seleção Estadual de Vôlei de Quadra do Tocantins, evidenciando a força da base caririense. Outro exemplo é o atleta Júlio César Ponciano Ataídes, que, após se desenvolver em projetos locais, conquistou espaço no Praia Clube (MG), um dos grandes centros do voleibol nacional.

Além deles, atletas como Gabriel Nogueira do Santos e João Borges Costa também foram convocados para a Seleção Sub-16 do Tocantins, reforçando o protagonismo de Cariri na formação esportiva.

Com ações contínuas de incentivo, investimento na base e valorização dos atletas, Cariri do Tocantins se firma como um importante polo esportivo na região, projetando jovens promessas para o cenário estadual e nacional.

Agora, com o título estadual Sub-18, a equipe da Escola Tarso Dutra segue para o desafio nacional levando não apenas o nome de Cariri, mas também o orgulho de uma cidade que acredita no esporte como ferramenta de transformação social.