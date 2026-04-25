Josi Nunes e João Victor Stival destacam impacto econômico e social do Circuito de Três Tambores em Gurupi

Em entrevista, prefeita e presidente do Sindicato Rural enfatizam o papel do esporte equino no fortalecimento do comércio local e na promoção do bem-estar animal e da iniciativa dos organizadores do evento Wilker Nascimento e Larissa Queiroz

Por Wesley Silas

O Haras Psicocenter sedia, entre os dias 24 e 26 de abril, a 1ª etapa do Circuito Gurupiense de Três Tambores. Organizado por Wilker Nascimento e Larissa Queiroz, o evento reúne mais de 200 competidores e 168 animais em provas de habilidade e velocidade. Durante visita à competição, a prefeita Josi Nunes e o presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, avaliaram o impacto da modalidade para o município.

Para além das pistas, a prática dos Três Tambores tem sido utilizada como ferramenta pedagógica e terapêutica. O contato com o cavalo auxilia no desenvolvimento da disciplina, segurança e autoestima de crianças e adultos. No contexto do agronegócio, o esporte equino consolida-se como um elo entre a tradição rural e o bem-estar social, promovendo integração e superação de limites físicos e cognitivos.

Abrangência regional e turismo

O evento consolidou-se como um polo de atração para atletas de diferentes regiões. Estão presentes competidores do Tocantins, Goiás e Bahia, representando cidades como Luís Eduardo Magalhães (BA), Barreiras (BA), Guaraí (TO), Porto Nacional (TO), Palmeirópolis (TO), Palmas (TO) e Pedro Afonso (TO), além da anfitriã Gurupi.

Para a prefeita Josi Nunes, essa diversidade geográfica impulsiona diretamente a economia local. “Buscamos estimular o turismo de eventos. A presença de competidores de vários estados movimenta hotéis, restaurantes e gera renda, reafirmando Gurupi como um centro de referência regional”, pontuou a gestora.

Bem-estar animal e premiação

O presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, reforçou que o crescimento do esporte equino em Gurupi está atrelado ao rigor técnico e ao compromisso com o bem-estar animal em harmonia com o ser humano. Ele destacou também a tradicional Cavalgada da Expo Gurupi alinhada com as normas de segurança para humanos e animais.

“É um evento que faz a economia girar e une as famílias. Esta etapa no Haras Psicocenter abre o circuito, que passará em seguida pelo CT Ronan Terra e terá sua grande final em setembro, durante a Semana do Cavalo, no Parque de Exposição. Ao todo, a premiação total do circuito pode alcançar R$ 220 mil”, explicou Stival. Nesta primeira fase, os vencedores dividem uma premiação de R$ 60 mil.

Desenvolvimento e Agro

Para além das competições, a prática dos Três Tambores movimenta significativamente o comércio especializado, especialmente as casas agropecuárias. O esporte também é valorizado por sua função pedagógica, auxiliando crianças e adultos no desenvolvimento da disciplina e autoconfiança através do contato com o cavalo.

A programação segue até este domingo (26), integrando o calendário de grandes eventos do agronegócio que antecedem a Expo Gurupi, prevista para o final de maio.