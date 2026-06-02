Campus Gurupi realiza solenidade de posse da diretora-geral para o quadriênio 2026–2030

Cerimônia reuniu autoridades, servidores, estudantes e representantes da comunidade para marcar o início do novo mandato da gestora à frente da unidade do IFTO em Gurupi

Da Redação

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) – Campus Gurupi realizou, na noite desta segunda-feira, 1º de junho, a solenidade de posse da diretora-geral Milene Queta para o quadriênio 2026–2030. O evento reuniu autoridades, servidores, estudantes, egressos e representantes da comunidade externa em um momento marcado pela celebração da democracia institucional e pelo compromisso com o fortalecimento da educação pública, profissional e tecnológica.

A programação teve início com uma apresentação cultural conduzida pelo músico e servidor Edmundo Costa. Participaram da composição de mesa da solenidade a reitora do IFTO, professora Paula Karini Amorim; O Deputado Estadual, Júnior Geo, a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Gurupi, Talita Ferreira, presentando a prefeitura municipal, o gerente de Administração Paulo Víctor Sales, o gerente de Ensino do Campus, Ageu Almeida e a representante estudantil Ana Luisa Macedo.

Durante a cerimônia, foi realizada a leitura do termo de posse e a assinatura oficial do documento que reconduziu Milene Queta à direção-geral do Campus Gurupi. Em seu pronunciamento, a reitora do IFTO destacou a relevância do processo democrático e a confiança depositada pela comunidade acadêmica na nova gestão. “A recondução da professora Milene Queta representa o reconhecimento de uma trajetória construída com compromisso, diálogo e resultados. Temos a convicção de que o Campus Gurupi continuará avançando em sua missão de transformar vidas por meio da educação, fortalecendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação em benefício da sociedade tocantinense”, afirmou a reitora Paula Karini.

Em seu discurso de posse, Milene Queta agradeceu a confiança da comunidade acadêmica e ressaltou os desafios e perspectivas para os próximos quatro anos de gestão. “Recebo esta missão com gratidão, responsabilidade e entusiasmo. Nosso compromisso é seguir construindo um campus cada vez mais inclusivo, inovador e conectado às necessidades da sociedade. Continuaremos trabalhando de forma coletiva para ampliar oportunidades, fortalecer nossos cursos, valorizar as pessoas e consolidar o Campus Gurupi como referência em educação profissional, científica e tecnológica”, destacou a diretora-geral empossada.

Após os pronunciamentos das autoridades convidadas, a diretora empossada foi homenageada pelos servidores da unidade com a entrega de flores e uma placa de homenagem. A solenidade foi encerrada com agradecimentos à comunidade acadêmica e aos participantes, celebrando o início de um novo ciclo de gestão no Campus Gurupi.

A cerimônia reafirmou o compromisso institucional com a participação democrática, a excelência acadêmica e o desenvolvimento regional.

Solenidade reuniu autoridades e parceiros institucionais

Prestigiaram a solenidade autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes de órgãos públicos, entidades de classe, instituições de ensino e parceiros do Instituto Federal do Tocantins. Estiveram presentes a reitora da Universidade de Gurupi, Jaqueline de Kássia Ribeiro; a diretora da UFT em Gurupi, Niléia Cristina; Débora Regina, representando a superintendente regional de Educação; o presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Ivanilson Marinho; os vereadores André Caixeta, Jair do Povo, César da Farmácia e Mário César Lustosa; o comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, Carlos Roberto de Almeida; o jornalista Wesley Silas; O presidente da ACIG, Raimundo Batista; e os diretores dos campi do IFTO: Noemi Zukowski (Campus Palmas), Milton Maciel (Campus Paraíso do Tocantins) e Reinaldo Medeiros (Campus Lagoa da Confusão). A participação das autoridades evidenciou a relevância do momento para a comunidade acadêmica e para o desenvolvimento regional.