Infraestrutura e dignidade: Nova etapa de drenagem visa eliminar problemas históricos no córrego Mutuca e e protege bairros de Gurupi

A Prefeitura de Gurupi deu mais um passo decisivo para solucionar problemas históricos de inundações que afetam a dignidade e a segurança das famílias residentes no entorno do Córrego Mutuca. Com o início da substituição de bueiros obsoletos por aduelas de concreto na Rua S, no Setor União, a gestão municipal prioriza a proteção do patrimônio dos moradores e a fluidez do tráfego em períodos chuvosos. A intervenção faz parte de um plano de modernização de 11 travessias, visando transformar a infraestrutura urbana em um sistema resiliente e seguro para a comunidade.

Da Redação

A etapa atual concentra-se na Rua S, onde estruturas de concreto mais amplas e eficientes substituem o sistema antigo. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a utilização de aduelas garante maior durabilidade à malha viária e eficiência hidráulica superior à dos bueiros convencionais. Esta é a terceira frente de trabalho do projeto; a primeira, no cruzamento da Rua M com a Avenida Beira Rio, já foi finalizada, enquanto a construção da nova travessia na Avenida Guaporé segue em execução.

Cronograma e investimentos

O conjunto de obras no Córrego Mutuca faz parte de um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 11 milhões . Os recursos são provenientes de um convênio entre o Município e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), viabilizados por emendas do senador Eduardo Gomes e do deputado federal Carlos Gaguim. “Estamos avançando com uma obra estruturante que traz benefícios diretos para a população. Além de melhorar a drenagem e reduzir problemas históricos causados pelas chuvas, essas intervenções fortalecem a mobilidade urbana e garantem mais segurança para quem utiliza essas vias diariamente. É um trabalho planejado para preparar Gurupi para o futuro”, afirmou a prefeita Josi Nunes.

Travessia da Rua S Além das travessias, o montante abrange a pavimentação da Rua 14 (Setor Cajueiro), macrodrenagem no Setor São Paulo e a terceira etapa da Via da Integração, que ligará os setores Alto Boa Vista e Antônio Nunes. A secretária municipal de Infraestrutura, Juliana Passarin, ressaltou que o cronograma segue avançando conforme o planejamento da gestão. “A travessia da Rua S é mais uma etapa importante desse conjunto de obras. Estamos substituindo estruturas antigas por sistemas modernos, que oferecem maior eficiência hidráulica e mais durabilidade. É um investimento que vai gerar resultados permanentes para a cidade e melhorar significativamente a infraestrutura da região do córrego Mutuca”, destaco

Limpeza preventiva do canal

Paralelamente às obras estruturais, equipes utilizam retroescavadeiras e caminhões para a remoção de sedimentos e detritos acumulados no leito do Mutuca. A manutenção preventiva visa assegurar a fluidez da água e o funcionamento pleno das novas estruturas de drenagem, especialmente diante da proximidade dos períodos chuvosos.

Gargalos históricos de infraestrutura em Gurupi