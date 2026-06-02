Projeto Olhar Atento transforma vidas: Prefeitura de Cariri realiza cerca de 200 cirurgias oftalmológicas em dois dias

Da Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (1º) a segunda edição do Projeto Olhar Atento, uma grande ação voltada à promoção da saúde ocular da população. Durante dois dias de atendimentos, segunda (1º) e terça-feira (2), serão realizadas cerca de 200 cirurgias de catarata e pterígio, proporcionando mais dignidade, autonomia e qualidade de vida aos pacientes atendidos.

A iniciativa é viabilizada com recursos destinados pelo deputado estadual Eduardo Fortes, reforçando o compromisso da gestão municipal com investimentos que impactam diretamente a vida das pessoas, especialmente daqueles que aguardavam pela oportunidade de recuperar a visão e retomar atividades do cotidiano com mais segurança e independência.

O prefeito Tetin destacou a importância da ação e o compromisso da gestão com uma saúde cada vez mais humanizada e acessível. “Esse é um projeto que devolve esperança, autonomia e qualidade de vida às pessoas. Estamos falando de pacientes que muitas vezes conviviam com dificuldades para enxergar, trabalhar ou realizar atividades simples do dia a dia. A Prefeitura segue empenhada em buscar parcerias e investimentos para garantir uma saúde mais eficiente e próxima da nossa população”, afirmou o prefeito.

O deputado estadual Eduardo Fortes ressaltou a satisfação em contribuir com uma ação de grande alcance social no município. “Investir em saúde é investir na dignidade das pessoas. Fico muito feliz em poder contribuir para que essa ação aconteça, beneficiando centenas de moradores de Cariri com cirurgias que fazem a diferença na vida de cada paciente e de suas famílias”, destacou o parlamentar.

A secretária municipal de Saúde também enfatizou a relevância do Projeto Olhar Atento e o impacto direto da iniciativa na vida da população. “Nosso compromisso é cuidar das pessoas e garantir acesso à saúde com qualidade. O Projeto Olhar Atento representa exatamente isso: atendimento humanizado, acesso a procedimentos especializados e mais bem-estar para nossa população”, ressaltou a secretária.

Com aproximadamente 200 procedimentos realizados ao longo dos dois dias, a segunda edição do Projeto Olhar Atento reafirma o compromisso da Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em ampliar o acesso aos serviços especializados e promover mais saúde, inclusão e qualidade de vida para a população.