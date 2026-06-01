Município de Cariri recebe Projeto ‘Olhar Atento’ que já beneficia diversos municípios tocantinenses com apoio de Eduardo Fortes

Da Redação

A população do município de Cariri do Tocantins começa a ser beneficiada nesta segunda-feira (01) pelo Projeto ‘Olhar Atento’, idealizado e apoiado pelo deputado estadual Eduardo Fortes. A ação oferece cirurgias gratuitas de catarata e pterígio nos dias 01 e 02, no Hospital Municipal de Cariri.

Criado no início de 2025, o Projeto ‘Olhar Atento’ já atende diversos municípios tocantinenses por meio de emendas parlamentares destinadas à execução das ações pelas prefeituras. A iniciativa tem ampliado o acesso da população a procedimentos oftalmológicos especializados, contribuindo para a redução das filas de espera e garantindo mais qualidade de vida aos pacientes.

Reconhecido por sua atuação em defesa da saúde pública, Eduardo Fortes tem fortalecido iniciativas que garantem mais qualidade de vida à população, especialmente para pessoas que aguardam há anos por procedimentos oftalmológicos. O projeto busca reduzir a fila de espera e devolver a visão e a autonomia a dezenas de pacientes.

Os atendimentos são realizados mediante inscrição e triagem prévia, garantindo que os pacientes sejam avaliados por profissionais especializados antes da realização dos procedimentos.

Segundo Eduardo Fortes, investir na saúde ocular é investir na dignidade das pessoas.

“Muitas pessoas convivem com dificuldades para enxergar e acabam tendo sua rotina comprometida. O Projeto Olhar Atento é uma ação que transforma vidas, devolve esperança e melhora a qualidade de vida da nossa população”, finalizou.



Ascom