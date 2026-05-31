Tenente PM Taveira morre após sofrer infarto e dirigir até UPA em carro particular em Gurupi

Por Wesley Silas

O tenente da Polícia Militar do Tocantins, conhecido como Tenente Taveira, morreu neste domingo (31) após sofrer um infarto em Gurupi, na região sul do estado. O oficial chego de carro particular até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade após passar mal, mas não resistiu à gravidade do quadro clínico.

Atendimento médico e circunstâncias

De acordo com relatos de pessoas próximas, o Tenente Taveira buscou socorro médico por conta própria ao manifestar os primeiros sintomas do mal-estar. Ele conduziu seu veículo particular até a UPA de Gurupi, onde recebeu o atendimento da equipe de plantão. Apesar das tentativas de reanimação e estabilização, o óbito foi confirmado pouco após a sua entrada na unidade hospitalar.

Manifestações institucionais e nota do portal

A Fundação Pró-Tocantins emitiu uma nota oficial de pesar lamentando a morte do oficial. No comunicado, a instituição destacou o histórico de serviço do militar à segurança pública do estado, ressaltando a dedicação e o profissionalismo demonstrados ao longo de sua carreira na corporação.