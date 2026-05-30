Opinião do Leitor: Entre o Chambari e a Picanha: As estratégias que movimentam nossos políticos

O Portal Atitude abre espaço para a análise conectada com a opinião de nossos leitores. No artigo abaixo, o advogado, professor e cronista político Erasmo José de Ananias Neto comenta, com uma linguagem própria que mistura posicionamento analítico à vivacidade das conversas de boteco e esquinas, o atual e efervescente cenário sucessório estadual.

Apoiado em dados de pesquisas de escalonamento, Ananias Neto busca desconstruir discursos passionais para lançar luz sobre as “correntes subterrâneas que movimentam o Palácio Araguaia” e os principais players na disputa pelo Senado. Entre alianças calculadas, estratégias de sobrevivência e “queima de gordura” política, o autor convida os leitores a decifrar os bastidores de um tabuleiro onde, como bem diz o ditado, citado por ele, “para bom entendedor, meia letra basta”. Uma leitura indispensável para quem deseja compreender a sucessão tocantinense sem os filtros da formalidade oficial.

por Erasmo José de Ananias Neto

Os Antigos diziam que para bom entendedor, meia letra basta, um pingo é letra.

A Física assenta que o Cientista de escol é aquele que observa o fenômeno isento de qualquer julgamento, sem deixar suas proposições interferirem no que estuda.

Está escrita assentar-se-á na sabedoria dos antigos e na física.

Fato é que pesquisas de escalonamento feitas mostraram dados que se não assustaram o Grupo político palaciano, deveras deveria!

Sem arrodiamentos, Gomes e Dorinha perigam perder. Gaguin pensa com seus botões cogitamentos manter-se deputado.

Gaguin, sabe que , se quiser ir pra Senador, precisa de voto em tudo quanto é canto, inclusive nos recantos de Dudu Gomes. Aí as conjunturas lhe direcionam para uma disputa intestina, tem que queimar a gordura de Duduzin que já sabe das peripécias do Gago nesse sentido.

Escalonamento significa o caminho da tendência. E o caso é que a correnteza tende a Vicentinho Jr.

Para espancar quaisquer argumentos passionais do tipo “sabe de nada”, “você está querendo desconstruir”, dizemos que Wanderlei Dora Gomes sabem bem do que se aqui escreve.

Três pesquisas de escalonamento, mostram a mesma tendência. E aí, acontece ainda, que Dimas firma querer candidatar-se ao Senado.

Se, e somente se, Vicentinho ganhar as eleições, a história mostra, quase que inevitavelmente que faz um Senador, no caso Alex Guimarães que está calçado até na tampa com cascai para pelar porco, opa, digo, gastar na púlitica.

Aí, sobra uma vaga. Que será disputada a pedradas por Eduardo Gomes, Carlo Lesse, Dimas e Gaguin. Isso considerando a tendência , no caso Vicentinho.

Então, poderemos!

Carlo Lesse tem chambari e não tem miséria de gastar, distribuir.

Calma, calma! Não estamos falando em corretagem de voto. Isso não existe , e a Justiça Eleitoral sabe que não existe.

Gaguin franzino sabe que não tem banha para queimar, se entrar no churrasco vai secar mais que os loucos mounjarianos.

Dimas! Certa feita, vindo de Uberlândia, o Jato pousou em Piquizeiras. Homem de aperto de mão decidido. Engenheiro. Corre por fora com estratégia cirúrgica. Voltando aos antigos, não dá ponto sem nó. Pode perder, ninguém disse que vai ganhar se candidatar ao senado, mas se assim for, Dudu tem mais essa com que se preocupar.

Não esqueçamos do Rappa cantando pela voz gutural de Marcelo Falcão “ também morre quem atira”. Não se fala de armas, se fala de banha.

Dudu não é um oponente sem gordura. Cabra corpulento, tinhoso , fronhoso, que aprendeu nas requeimas das brasas não deixar a picanha se perder, sapecar.

E para completar tem Irajá que deixou o Abreu de lado para o povo não lembrar. Irajá está correndo dia e noite, e Mamãe já falou se precisar gastar não precisa economizar.

Gomes firmou contratamentos para relatórios pesquisais semanais, bom general, tá mapeando o campo minado em tempo real.

A briga pelo voto tocantinense vai ser boa, inclusive em Natividade tem uns eleitores propalando nas esquinas “nessa púlitica arrumo meu telhado”.

* Erasmo José de Ananias Neto

**Este é um artigo de opinião e não necessariamente representa a linha editorial do Portal Atitude.