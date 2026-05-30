Escola do Agro premia estudantes no 2º Concurso de Redação durante a 51ª Expo Gurupi

Da Redação

A sexta-feira, 29 de maio, foi marcada por emoção, reconhecimento e valorização da educação durante a cerimônia de premiação do 2º Concurso de Redação da Escola do Agro, realizada na 51ª Expo Gurupi. O projeto reuniu estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino, celebrando o talento de jovens que aceitaram o desafio de escrever sobre a importância do agronegócio para a sociedade.

A Escola do Agro, que chega à sua terceira edição, foi idealizada pelo presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, e pela coordenadora do projeto, Ângela Stival. A iniciativa nasceu com o objetivo de aproximar crianças e adolescentes da realidade do campo, promovendo conhecimento, consciência ambiental, inovação e valorização do agronegócio por meio da educação.

Já o Concurso de Redação, que está em sua segunda edição, tornou-se uma importante ferramenta de incentivo à leitura, à pesquisa e à produção textual, estimulando estudantes a refletirem sobre o papel do agro no desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Para a coordenadora da Escola do Agro, Ângela Stival, a educação é um dos caminhos mais importantes para transformar vidas e construir um futuro melhor.

“Nosso objetivo sempre foi despertar nos estudantes a curiosidade, o conhecimento e o interesse pelo agronegócio. Através da escrita, eles conseguem expressar suas ideias, aprender mais sobre o setor e compreender sua importância para a nossa sociedade. Ver o envolvimento das escolas, professores e alunos é extremamente gratificante”, destacou.

A premiação contemplou estudantes das categorias Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Os vencedores receberam prêmios que unem tecnologia e educação como forma de incentivar ainda mais o aprendizado.

Na categoria Ensino Fundamental I, a grande vencedora foi Emanuelly Jardim Campos, da Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão, orientada pela professora Patrícia Pinto dos Santos Ferreira, que recebeu como prêmio um tablet. O segundo lugar ficou com Isabella Rodrigues dos Santos, da Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, acompanhada da professora Heloísa Rosa Braz, premiada com uma câmera de impressão instantânea com impressora. Já o terceiro lugar foi conquistado por Leandro Alves de Souza, da Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão, acompanhado da professora Lucilene Dias Ferreira Evangelista, que recebeu uma Echo Alexa.

No Ensino Fundamental II, o primeiro lugar ficou com Isadora Penha de Moura, da Escola Estadual Presbiteriana Araguaia, orientada pela professora Mônica Reis de Moura Batz, conquistando uma bolsa de estudos Kumon. A segunda colocação foi para Sarah Sibelly Rodrigues Costa, também da Escola Estadual Presbiteriana Araguaia e orientada pela professora Mônica Reis de Moura Batz, que recebeu um tablet. Em terceiro lugar ficou Lara Valentina Miranda Freitas, da Escola Estadual Passo a Passo, acompanhada da professora Jabes Ferreira, contemplada com uma Echo Alexa.

Já na categoria Ensino Médio, a vencedora foi Ana Lara Barbosa Ramos, do Centro de Ensino Médio de Gurupi, orientada pela professora Wânia Pimentel Leite, que recebeu um celular. O segundo lugar foi conquistado por Davi Cauãs Azevedo, da Rede de Ensino Propósito (REP), acompanhado da professora Salma Gabriella, premiado com um tablet. O terceiro colocado foi Kayo Henrryque Sales Cares, do Colégio Agrícola Dom Bosco, acompanhado das professoras Rosângela Ribeiro de Sousa e Kamilla Christina Alves, que recebeu uma Echo Alexa.

Além dos estudantes, o concurso também homenageou professores e escolas participantes, reconhecendo o trabalho fundamental desenvolvido em sala de aula e o incentivo constante à leitura, à pesquisa e à produção do conhecimento.

A cerimônia reuniu estudantes, familiares, educadores, gestores escolares e representantes do Sindicato Rural de Gurupi, reforçando o compromisso da instituição com a formação das futuras gerações.

Mais do que uma premiação, o momento simbolizou o sucesso de um projeto que vem deixando um legado de aprendizado, cidadania e valorização do agronegócio. Com a terceira edição da Escola do Agro e a consolidação do Concurso de Redação, Gurupi fortalece uma iniciativa que conecta educação, conhecimento e o setor que movimenta a economia brasileira.

Realizada pelo Sindicato Rural de Gurupi, a Escola do Agro reafirma, a cada edição, que investir em educação é também investir no futuro do agro e da sociedade.