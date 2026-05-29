Rodeio emocionante e shows de Murilo Huff e Gustavo Mioto levam multidão à 51ª Expo Gurupi

Da Redação

A noite desta quinta-feira (28) entrou para a história da 51ª Expo Gurupi. O Parque de Exposições recebeu um grande público para acompanhar a abertura oficial do rodeio em touros e cavalos, além dos shows de Murilo Huff e Gustavo Mioto, que lotaram o evento e transformaram a Expo Gurupi em um dos principais pontos de encontro da população de Gurupi e região.

Desde as primeiras horas da noite, milhares de pessoas passaram pelo parque, movimentando restaurantes, lanchonetes, ambulantes, expositores, hotéis, motoristas de aplicativo, taxistas e diversos segmentos da economia local. A expectativa da organização vem sendo confirmada a cada dia, consolidando a Expo Gurupi como uma das maiores vitrines de negócios, entretenimento e desenvolvimento econômico do Tocantins.

A abertura do rodeio foi marcada por muita emoção, adrenalina e pela participação do público, que acompanhou cada montaria e celebrou o início oficial de uma das atrações mais aguardadas da feira.

Para o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, o sucesso da noite demonstra a força da Expo Gurupi e a união de toda a comunidade para a realização do evento.

“Ver o parque cheio, as famílias participando, os expositores satisfeitos e toda a economia girando é motivo de muita alegria para nós. A Expo Gurupi é muito mais do que entretenimento; ela gera oportunidades, fortalece o comércio, movimenta diversos setores e valoriza o agronegócio. Estamos vivendo uma edição histórica e agradecemos a cada pessoa que está fazendo parte desse momento.” destacou o presidente.

Além da programação artística e do rodeio, a feira segue cumprindo seu papel de promover conhecimento, negócios e integração entre produtores rurais, empresas e a população.

A programação da 51ª Expo Gurupi continua nesta sexta-feira (29) com os shows gratuitos de Mariana Fagundes e Vitor & Luan. No sábado (30), a expectativa é de mais uma grande noite com o show nacional de Daniel e a apresentação de Washington Brasileiro.

Já no domingo (31), o encerramento será voltado para toda a família, com o tradicional Domingo no Parque, das 16h às 18h, no parquinho, além da atração católico com a Turma do Padre Dudu e pra finaliza Chico Chocolate, proporcionando lazer e diversão gratuitos para as crianças.

Realizada pelo Sindicato Rural de Gurupi, a 51ª Expo Gurupi segue reafirmando seu papel como a maior exposição agropecuária do Norte do Brasil, unindo tradição, entretenimento, geração de renda e fortalecimento do agronegócio regional.