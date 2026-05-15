Tocantins dá passo histórico para o fortalecimento da silvicultura com criação da Câmara Setorial durante a AGROTINS

Da Redação

A assinatura do decreto de criação da Câmara Setorial de Florestas Plantadas marcou um importante avanço para o fortalecimento institucional da silvicultura no Tocantins. O ato aconteceu nesta quarta-feira (14), no stand da SINOBRAS durante a AGROTINS 2026, maior feira agrotecnológica da Região Norte, e contou com a presença de representantes do setor produtivo e autoridades estaduais.

A iniciativa reúne poder público, empresas e entidades ligadas ao segmento florestal com o objetivo de promover o diálogo, discutir estratégias e impulsionar o crescimento sustentável da cadeia produtiva da silvicultura no estado.

Além da assinatura do decreto, o encontro também promoveu um momento de discussão sobre pautas relevantes para o setor, especialmente relacionadas aos processos de licenciamento ambiental, com participação do secretário estadual do Meio Ambiente, Marcelo Lelis; do secretário da Agricultura, Frederico Sodré; do presidente do Naturatins, Cledson Lima; além de representantes da SEAGRO.

Para Juliane Costa, gerente florestal da SINOBRAS, a criação da Câmara representa um passo importante para consolidar o desenvolvimento do setor no Tocantins.

“Esse momento é muito importante para falarmos sobre a Câmara Técnica e sobre a importância de reunir governo, iniciativa privada e demais entidades para discutir estratégias que fortaleçam o mercado silvicultural dentro do estado. A nossa ideia enquanto SINOBRAS é ser essa casa de fortalecimento e de compartilhamento de conhecimento. O mercado silvicultural do Tocantins precisa crescer, e o estado tem espaço para isso”, destacou.

Ian Corrêa, vice-presidente de Operações do Grupo Aço Cearense, reforçou o compromisso da companhia com o desenvolvimento regional e o papel estratégico da silvicultura para diferentes cadeias produtivas.

“O Grupo Aço Cearense tem como propósito desenvolver as regiões onde atua. Hoje já temos um setor relevante, mas ainda existem muitos desafios e desconhecimento sobre a silvicultura. No nosso caso, o eucalipto é utilizado como biorredutor na produção do aço, mas ele também é fundamental para outros segmentos, como soja e etanol. A criação da Câmara Setorial é um grande passo porque reúne sociedade, empresas, órgãos e governo para discutir avanços, mapear dificuldades e criar caminhos para gerar ainda mais desenvolvimento para a região”, afirmou.

A criação da Câmara Setorial de Florestas Plantadas reforça o potencial do Tocantins como território estratégico para expansão da silvicultura e fortalece a construção de um ambiente mais colaborativo, técnico e favorável ao crescimento sustentável do setor.