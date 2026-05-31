Com público recorde; 51ª Expo Gurupi registra sábado histórico e confirma força da maior exposição agropecuária do Norte do Brasil

Da Redação

A 51ª Expo Gurupi viveu neste sábado um dos dias mais movimentados desta edição, reunindo um grande público no Parque de Exposições Antônio Lisboa da Cruz. Durante todo o dia, visitantes de Gurupi e de diversas cidades da região prestigiaram a programação, que contou com competições, julgamentos de animais, oficinas, exposição de empresas, negócios e entretenimento para toda a família.

Logo nas primeiras horas da manhã, o parque já registrava intensa movimentação. Um dos destaques foi o julgamento da raça Nelore, que reuniu criadores, técnicos e apaixonados pela pecuária em uma demonstração da qualidade genética presente no rebanho brasileiro. A programação contou ainda com a participação de importantes criatórios, entre eles a Nelore H&J e a Nelore Brilhant, que atraíram a atenção dos visitantes e reforçaram a relevância da exposição para o fortalecimento da pecuária regional.

Ao longo do dia, centenas de pessoas também passaram pela Carreta Agro pelo Brasil, onde aconteceram oficinas de culinária que proporcionaram conhecimento, troca de experiências e valorização dos produtos do campo. A iniciativa foi uma das atrações mais procuradas pelo público, demonstrando o interesse crescente por capacitação e inovação dentro do agronegócio.

Nas arenas, a emoção tomou conta da programação. A final dos Três Tambores levou velocidade, técnica e adrenalina para o público presente. Já a final do rodeio reuniu os melhores competidores da semana em disputas acirradas que levantaram as arquibancadas. A vaquejada também foi um dos grandes atrativos do dia, reunindo competidores e admiradores da modalidade em um ambiente de muita tradição e competitividade.

Enquanto isso, os corredores da feira permaneceram movimentados durante toda a programação. Os estandes receberam visitantes de forma constante, promovendo negócios, parcerias e oportunidades para empresas dos mais diversos segmentos. Na praça de alimentação, o cenário foi de intenso movimento, com famílias aproveitando o espaço e comerciantes comemorando o excelente desempenho nas vendas.

Mais do que uma exposição agropecuária, a Expo Gurupi mostrou mais uma vez sua capacidade de reunir pessoas, movimentar a economia e fortalecer os laços entre o campo e a cidade. O clima observado ao longo do dia foi de celebração, reencontros e valorização das tradições que fazem parte da história da região.

Para o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, o sucesso da programação é resultado do empenho coletivo e da participação da comunidade.

“Estamos muito felizes com tudo o que estamos vivendo nesta edição. Ver o parque cheio, as famílias participando, os expositores satisfeitos, os competidores dando um verdadeiro espetáculo e os comerciantes comemorando os resultados mostra que a Expo Gurupi continua crescendo e cumprindo seu papel de fomentar negócios, conhecimento e entretenimento para toda a população. É um orgulho ver nossa exposição consolidada como a maior do Norte do Brasil”, destacou.

A programação da 51ª Expo Gurupi segue reafirmando a importância do evento para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região, consolidando mais uma edição de sucesso na história do Sindicato Rural de Gurupi.