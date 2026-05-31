Festejos de Santo Antônio 2026 começam neste domingo em Gurupi com programação religiosa e cultural

Da Redação

A comunidade católica de Gurupi vive a expectativa para o início dos tradicionais festejos de Santo Antônio, padroeiro da cidade. A programação terá início neste domingo, 31 de maio, e seguirá até o dia 13 de junho, reunindo momentos de fé, devoção, confraternização e cultura popular.

Com o tema deste ano, “Santo Antônio, interceda junto a Deus para que todos os fiéis se interessem pelo pão da vida, Jesus Cristo”, os festejos prometem movimentar a cidade com celebrações religiosas e uma ampla programação social organizada pela Paróquia.

Durante todos os dias da festa, os visitantes poderão participar das tradicionais barraquinhas com comidas típicas, trezena, além dos aguardados leilões, que fazem parte da cultura e da tradição dos festejos do padroeiro.

A organização da parte social está sob responsabilidade dos mastreiros Flávio e Rosiney, Lúcia Stefane, Eliane, e Ana Rosa, que juntamente com voluntários e equipes pastorais trabalham nos preparativos para receber a comunidade.

O pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Deusimar Correia, destacou a importância espiritual e comunitária da celebração e falou sobre a expectativa para este ano.

“Os festejos de Santo Antônio representam um momento muito especial para nossa paróquia e para toda a cidade de Gurupi. É um tempo de fortalecer a fé, a união das famílias e renovar nossa caminhada com Cristo. Nossa expectativa é acolher todos os fiéis com muita alegria e espiritualidade”, afirmou o padre.

Além das celebrações religiosas, os festejos também reforçam a tradição cultural da cidade, atraindo famílias e visitantes que participam das novenas, missas e momentos de convivência comunitária.

A programação do dia 31 de maio iniciará logo pela manhã às 7h com Santa Missa de envio da equipe de trabalho de Santo Antônio, às 18h acontecerá a procissão do mastro, saindo da Av. Piauí entre as ruas 3 e 4 e às 19h30 Santa Missa, trezena e barraquinhas também acontecerá a 3ª corrida de Santo Antônio ocorrerá dia 04 de junho com largada na rua 1 entre avenidas Maranhão e Goiás.

A Paróquia Santo Antônio convida toda a população gurupiense para participar deste grande momento de fé e devoção ao padroeiro da cidade.

Texto : Pascom