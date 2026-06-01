Prefeitura de Gurupi decreta ponto facultativo nos dias 04 e 05 de junho em razão da festividade de Corpus Christi

A Prefeitura de Gurupi informa que os dias 04 e 05 de junho de 2026 (quarta e quinta-feira) serão ponto facultativo nas repartições públicas municipais, em virtude da festividade cristã de Corpus Christi. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 0631/2026, publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, 29 de maio.

A administração municipal destaca que o ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais e que não podem sofrer interrupção. Dessa forma, permanecerão em funcionamento os serviços essenciais de saúde, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do Conselho Tutelar, que ficará de sobreaviso para atender eventuais demandas.

Também continuarão com seus prazos e atividades regulares os Departamentos de Licitações da Administração Direta e a Central de Apuração de Responsabilidade em Licitações (CARL). As demais unidades e serviços essenciais deverão manter o atendimento à população conforme escalas previamente definidas pelos órgãos responsáveis.