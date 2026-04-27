10ª edição do “Resgate da Alma” começa nesta quinta-feira e deve reunir 80 participantes em Palmas

Por Heli de Souza Guimarães Junior

A partir desta quinta-feira (30), tem início em Palmas a 10ª edição do “Resgate da Alma”, evento promovido pelo Instituto Nação Rap que, ao longo dos últimos anos, vem se consolidando como uma importante ação de transformação social e espiritual na capital tocantinense.

Criado com o objetivo de oferecer acolhimento, reflexão e oportunidades de recomeço, o projeto já impactou a vida de cerca de 450 homens desde sua primeira edição. Voltado, principalmente, a pessoas em situação de vulnerabilidade e também àquelas que buscam mudança de vida, o encontro reúne palestras, momentos de fé, aconselhamento e atividades de integração.

Nesta edição histórica, a expectativa é receber aproximadamente 80 participantes, número que reforça a relevância e o crescimento da iniciativa ao longo dos anos. O evento acontece durante três dias e promete uma programação intensa, marcada por testemunhos, ministrações e ações voltadas ao fortalecimento emocional e espiritual dos presentes.

Entre os nomes confirmados estão Pateta Código 43, Tom Calvário e Mano Reco, que devem contribuir com mensagens de superação e experiências pessoais, fortalecendo a proposta central do projeto: resgatar vidas por meio da fé, da palavra e do acolhimento.

Ao completar sua décima edição, o “Resgate da Alma” reafirma seu papel como uma das principais iniciativas sociais independentes de Palmas, promovendo não apenas encontros, mas oportunidades reais de mudança de trajetória para dezenas de homens a cada edição.