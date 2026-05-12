Cavalgada da 51ª Expo Gurupi mobiliza forças de segurança e reúne comitivas em reunião geral de alinhamento realizada nesta segunda-feira

Por Redação

Na noite desta segunda-feira (11), o Sindicato Rural de Gurupi realizou a reunião geral de alinhamento para a tradicional cavalgada da 51ª Expo Gurupi 2026, reunindo forças de segurança, órgãos de fiscalização e representantes das comitivas que participarão do evento.

O encontro aconteceu no Parque de Exposições de Gurupi e contou com a presença do presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, do diretor Anísio, além de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Gurupi (AMTT), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Diretoria Municipal de Postura.

Também participaram representantes das comitivas já cadastradas para a cavalgada. Durante a reunião, foram reforçadas todas as orientações e recomendações do Ministério Público, além das normas de segurança, organização e bem-estar animal que deverão ser seguidas por todos os participantes.

O Sindicato Rural de Gurupi destacou a importância da união entre os órgãos envolvidos para garantir a realização de uma cavalgada organizada, segura e que preserve a tradição cultural do evento, respeitando todas as exigências legais.

A cavalgada da 51ª Expo Gurupi acontecerá no próximo dia 24 de maio, a partir das 8h30 da manhã, com saída da chácara Linolândia, na saída para Peixe, percorrendo as principais ruas e avenidas de Gurupi até a chegada no Parque de Exposições, onde será realizada a maior programação agropecuária da região.

Para o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, o momento foi de alinhamento e responsabilidade coletiva.

“Nosso objetivo é realizar uma cavalgada organizada, segura e que valorize essa tradição tão importante para o agro e para a cultura da nossa região. Estamos trabalhando em conjunto com todas as forças de segurança, órgãos fiscalizadores e comitivas para garantir que tudo aconteça dentro das normas e com total responsabilidade”, destacou o presidente.