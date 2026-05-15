Gurupi recebe torneio de caiaque, corrida de rua e partidas de futebol neste final de semana

A Secretaria Municipal de Juventude e Esportes de Gurupi realiza, neste sábado (15) e domingo (16), uma série de eventos esportivos que movimentam o município. A programação detalhada pelo secretário da pasta, Iron Júnior, inclui o 2º Torneio de Caiaque Beco do Pescador, a 1ª Corrida do Seguidor e duas partidas de futebol válidas por competições locais e estaduais. As atividades contam com o apoio institucional da Prefeitura de Gurupi.

Programação náutica e corrida de Rua Ná

O cronograma tem início no sábado com o 2º Torneio de Caiaque Beco do Pescador. A competição ocorre na Fazenda Bahia, propriedade localizada a 20 quilômetros do centro urbano de Gurupi, com acesso pela rodovia BR-242.

No domingo pela manhã, a agenda continua com o atletismo. A 1ª Corrida do Seguidor terá sua largada realizada em frente à Praça da Abadia.

Futebol no Resendão e Centro Olímpico

O período vespertino de domingo será dedicado ao futebol, com duas partidas decisivas na cidade:

Campeonato Estadual (Jogo Remarcado): Às 16h, o Gurupi enfrenta a equipe do Palmas no Estádio Gilberto Resende, o Resendão .

Amadorismo Local: Mais cedo, às 15h, o Centro Olímpico de Gurupi sedia a partida de volta das quartas de final do torneio regional, onde o Castelo joga contra o 14º Batalhão Colinas.

Engajamento comunitário

A concentração de eventos de diferentes modalidades em um único final de semana reflete o uso do esporte como ferramenta de engajamento comunitário e ocupação dos espaços públicos em Gurupi. O apoio da administração municipal a essas iniciativas, que vão do esporte náutico ao futebol de campo, sinaliza uma tentativa de descentralizar o lazer e incentivar a economia local por meio do turismo esportivo regional. Contudo, a eficácia dessas ações a longo prazo depende da continuidade dos investimentos na manutenção das praças esportivas, como o Centro Olímpico e o Resendão, e do suporte constante às ligas amadoras locais.