“Os mandatos passam, mas os servidores permanecem”, diz Amélio Cayres ao inaugurar ampliação da Aleto

Da Redação

Durante a inauguração do Prédio Administrativo Deputado Raimundo Moreira, nesta terça-feira, 2, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado estadual Amélio Cayres (MDB), destacou que a nova estrutura representa um avanço histórico para o Parlamento tocantinense, com uma gestão pautada na valorização dos servidores, no planejamento responsável dos recursos públicos e na construção de um legado para as futuras gerações do Parlamento tocantinense.

Ao discursar para ex-presidentes da Casa, parlamentares, servidores e familiares do homenageado Raimundo Moreira, Amélio relembrou os desafios encontrados ao assumir a presidência da Assembleia e frisou a falta de espaço como uma das principais demandas da Instituição. “Quando aqui entrei, estávamos com muitos servidores no anexo e também criamos divisórias no hall da Assembleia. Com esta ampliação, já determinei a retirada dessas divisórias para deixar nosso saguão totalmente livre para o povo, para recebermos expositores, congressistas e a nossa gente, além de voltarmos a ter salas para os blocos partidários e comissões”, afirmou.

Com cerca de 5.300 metros quadrados de área construída e investimento aproximado de R$ 18 milhões, o prédio permitirá a unificação dos setores administrativos, ampliando a eficiência operacional e reduzindo despesas permanentes da Instituição. “Entendemos que precisávamos de um projeto pensado para as necessidades de hoje e dos próximos 30 anos e hoje estamos entregando uma estrutura moderna, funcional e economicamente responsável”, destacou.

Em seu discurso, Amélio dedicou atenção especial aos servidores da Casa, apontando que a construção teve como principal objetivo oferecer melhores condições de trabalho. Entre as melhorias, ele citou a criação de uma área de descanso destinada aos profissionais que permanecem na Assembleia durante o horário de almoço. “Os mandatos passam, mas os servidores permanecem servindo à população. Esta ampliação é uma forma de reconhecer e agradecer a dedicação de cada um deles”, disse.

A valorização dos servidores também foi lembrada por meio de outras iniciativas adotadas durante sua gestão. Amélio destacou a realização do primeiro concurso público da Assembleia em 18 anos, a posse dos novos servidores e anunciou o chamamento do último grupo de aprovados do concurso, fechando as 105 vagas. Também citou a regularização de progressões e da data-base da categoria, medidas que classificou não como benefícios, mas como direitos dos servidores.

Em um dos momentos mais emocionantes do discurso, Amélio afirmou que a entrega do novo prédio representa uma conquista coletiva. “Este não é um legado somente meu. É resultado da confiança dos deputados, dos servidores, da contribuição da Ageto [Agência Tocantinense de Transporte, Obras e Infraestrutura], dos trabalhadores que construíram esta obra e de todos que ajudaram a fortalecer a história da Assembleia Legislativa”, declarou.

Ao encerrar sua fala, Amélio prestou homenagem ao ex-deputado Raimundo Moreira, que dá nome ao prédio. “Fico feliz também em prestar esta justa homenagem ao grande Raimundo Moreira que foi um amigo-irmão, um deputado regimentalista atuante e um grande biquense que a vida me deu como amigo. Fico feliz em poder prestar esta justa homenagem”, concluiu.

Texto: Lauane dos Santos/Ascom A.C