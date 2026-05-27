Almas sedia primeiro passeio ciclístico ecológico para fomentar o turismo nas Serras Gerais

Da Redação

O município de Almas sedia, no próximo domingo, 31 de maio, o I EcoBikeTur, evento que percorrerá o circuito turístico das Serras Gerais com destino ao Cânion Encantado. Organizada pela Prefeitura de Almas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a iniciativa visa promover o ecoturismo regional, incentivar a conscientização ambiental e integrar as ações locais da Semana do Meio Ambiente e do Dia Nacional do Turismo.

Programação e Logística do Percurso

As atividades começam às 3h, com a concentração dos participantes no trevo de saída para o município de Pindorama. No local, a organização realizará a entrega de kits e camisetas, além de repassar as orientações de segurança.

O trajeto contará com pontos de apoio estruturados para fornecer:

Hidratação e alimentação (frutas e lanches);

Suporte mecânico para as bicicletas;

Atendimento de primeiros socorros e área para alongamento.

Na chegada ao Cânion Encantado, haverá almoço de confraternização, pronunciamentos oficiais de autoridades municipais e uma visita guiada aos principais pontos turísticos da área.

Normas de Segurança e Recomendações

A coordenação do evento estabeleceu regras obrigatórias e recomendações para garantir a segurança dos ciclistas devido às características do percurso de ecoturismo:

Item Obrigatório: O uso de capacete é indispensável durante todo o trajeto. Recomendações: Utilização de protetor solar, transporte de garrafa de água individual (squeeze) e cumprimento rigoroso das instruções das equipes de apoio local.

Desenvolvimento Regional

A consolidação de eventos de cicloturismo no Sudeste tocantinense reflete uma tentativa de descentralizar a economia local, historicamente dependente do setor público e da agropecuária tradicional. Ao atrair visitantes de outras cidades para o circuito das Serras Gerais, a gestão municipal busca estruturar uma cadeia de serviços que envolve hotelaria, gastronomia e guias locais. No entanto, a sustentabilidade dessa matriz econômica depende diretamente da capacidade do município em manter a infraestrutura de acesso aos atrativos e garantir a preservação ambiental diante do aumento do fluxo turístico.