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quarta-feira, 6 maio

Música

Dorivã Passarim leva música tocantinense à China com apresentação marcante em festival internacional

Atitude TocantinsPor 4 minutos de leitura

Com apoio do Governo do Tocantins, artista do Jalapão emociona público em Xangai

Por Redação

O Tocantins ganhou o mundo! O cantor Dorivã Passarim do Jalapão, foi um dos grandes destaques do JZ Festival realizado, em Xangai, na China. A participação do artista ocorreu nesta segunda-feira, 4, e contou com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Com uma apresentação envolvente, sensível e carregada de identidade, Dorivã e sua banda encantaram o público ao levar ao palco a sonoridade única do Tocantins.

O show foi marcado pela força poética, pela simplicidade das composições e pela conexão com as raízes culturais do Jalapão. Esses elementos emocionaram e conquistaram a plateia. Ao lado de nomes consagrados da música brasileira, como a ministra da Cultura, Margareth Menezes, Ivan Lins, Adriana Calcanhotto e Hamilton de Holanda, Dorivã mostrou que o talento tocantinense dialoga em alto nível com qualquer palco do mundo.

Dorivã Passarim ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante participação no JZ Festival, em Xangai, na China. Divulgação MinC/Funarte

Para o artista, a música ultrapassa qualquer barreira. “A música encanta. O artista tem o poder de emocionar, ainda mais quando é genuíno, quando canta com o coração e com a alma. A gente pode cantar em várias línguas, e mesmo assim o público entende, se envolve, se emociona, chora e dança. Isso é a música. Essa é a força e a magia dos artistas que vivem esse universo”, destacou.

Membros da banda que acompanharam Dorivã Passarim na apresentação em Xangai, levando a música tocantinense ao cenário internacional. Divulgação/Quitanda Soluções.

O apoio do Governo do Tocantins foi fundamental para viabilizar a participação no evento. O secretário da Cultura, Adolfo Bezerra, ressaltou a importância do Tocantins no evento. “Levar um artista como o Dorivã para um palco internacional é mostrar ao mundo a riqueza cultural do Tocantins. Nosso estado tem talentos que representam com autenticidade nossas raízes e nossa identidade. A Secult trabalha para ampliar esses espaços e garantir que nossos artistas alcancem novos públicos e oportunidades”, afirmou.

Dorivã Passarim se apresenta no palco do JZ Festival e encanta o público com a sonoridade do Tocantins. Divulgação/Quitanda Soluções.

Trajetória e identidade cultural

Nascido em 1961 em Cristalândia, a 140 quilômetros de Palmas, Dorivã Borges cresceu em Gurupi, onde desde cedo demonstrou talento e paixão pela música. Ainda menino, construía violinhas com latas de doce para imitar os espetáculos circenses que passavam pela região. A cena revela a criatividade e a determinação que marcam sua trajetória.

Em 1979, aos 18 anos, tornou-se músico profissional. Em 2000, lançou o primeiro disco solo, Passarim do Jalapão, gravado no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, percorreu o Brasil, venceu festivais de música e, em 2005, representou o Tocantins no Ano do Brasil na França. Recentemente recebeu o reconhecimento nacional com o Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes, um dos mais importantes da cultura popular brasileira.

Plataforma Música Brasil

A viagem à China faz parte da Plataforma Música Brasil, iniciativa que integra o Ano Cultural Brasil–China e levou mais de 120 profissionais da cultura ao país asiático. Trata-se de uma poderosa estratégia de diplomacia cultural, e o Tocantins marcou presença nesse movimento global graças à parceria entre o Governo do Estado, a Secretaria da Cultura e o Ministério da Cultura.

O show de Dorivã foi um momento de afirmação da cultura tocantinense. Um encontro entre povos, sons e histórias que reforça o orgulho de ser tocantinense e mostra que o nosso estado tem voz e presença no cenário internacional.

Texto: Paulo Gualberto/Governo do Tocantins

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