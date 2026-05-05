Dorivã Passarim leva música tocantinense à China com apresentação marcante em festival internacional

Com apoio do Governo do Tocantins, artista do Jalapão emociona público em Xangai

Por Redação

O Tocantins ganhou o mundo! O cantor Dorivã Passarim do Jalapão, foi um dos grandes destaques do JZ Festival realizado, em Xangai, na China. A participação do artista ocorreu nesta segunda-feira, 4, e contou com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Com uma apresentação envolvente, sensível e carregada de identidade, Dorivã e sua banda encantaram o público ao levar ao palco a sonoridade única do Tocantins.

O show foi marcado pela força poética, pela simplicidade das composições e pela conexão com as raízes culturais do Jalapão. Esses elementos emocionaram e conquistaram a plateia. Ao lado de nomes consagrados da música brasileira, como a ministra da Cultura, Margareth Menezes, Ivan Lins, Adriana Calcanhotto e Hamilton de Holanda, Dorivã mostrou que o talento tocantinense dialoga em alto nível com qualquer palco do mundo.

Para o artista, a música ultrapassa qualquer barreira. “A música encanta. O artista tem o poder de emocionar, ainda mais quando é genuíno, quando canta com o coração e com a alma. A gente pode cantar em várias línguas, e mesmo assim o público entende, se envolve, se emociona, chora e dança. Isso é a música. Essa é a força e a magia dos artistas que vivem esse universo”, destacou.

O apoio do Governo do Tocantins foi fundamental para viabilizar a participação no evento. O secretário da Cultura, Adolfo Bezerra, ressaltou a importância do Tocantins no evento. “Levar um artista como o Dorivã para um palco internacional é mostrar ao mundo a riqueza cultural do Tocantins. Nosso estado tem talentos que representam com autenticidade nossas raízes e nossa identidade. A Secult trabalha para ampliar esses espaços e garantir que nossos artistas alcancem novos públicos e oportunidades”, afirmou.

Trajetória e identidade cultural

Nascido em 1961 em Cristalândia, a 140 quilômetros de Palmas, Dorivã Borges cresceu em Gurupi, onde desde cedo demonstrou talento e paixão pela música. Ainda menino, construía violinhas com latas de doce para imitar os espetáculos circenses que passavam pela região. A cena revela a criatividade e a determinação que marcam sua trajetória.

Em 1979, aos 18 anos, tornou-se músico profissional. Em 2000, lançou o primeiro disco solo, Passarim do Jalapão, gravado no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, percorreu o Brasil, venceu festivais de música e, em 2005, representou o Tocantins no Ano do Brasil na França. Recentemente recebeu o reconhecimento nacional com o Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes, um dos mais importantes da cultura popular brasileira.

Plataforma Música Brasil

A viagem à China faz parte da Plataforma Música Brasil, iniciativa que integra o Ano Cultural Brasil–China e levou mais de 120 profissionais da cultura ao país asiático. Trata-se de uma poderosa estratégia de diplomacia cultural, e o Tocantins marcou presença nesse movimento global graças à parceria entre o Governo do Estado, a Secretaria da Cultura e o Ministério da Cultura.

O show de Dorivã foi um momento de afirmação da cultura tocantinense. Um encontro entre povos, sons e histórias que reforça o orgulho de ser tocantinense e mostra que o nosso estado tem voz e presença no cenário internacional.

Texto: Paulo Gualberto/Governo do Tocantins