Camarote Solidário idealizado por Karynne Sotero arrecada R$ 76,5 mil para o Instituto Casa de Isabel

Por Redação

O Camarote Solidário da Agrotins transformou a abertura da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, realizada neste sábado, 9, em Palmas, em uma grande corrente de solidariedade. A iniciativa arrecadou R$ 76,5mil, valor destinado integralmente ao Instituto Casa de Isabel, instituição que acolhe e capacita mulheres em situação de vulnerabilidade no Tocantins.

Idealizada pela primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, a ação reuniu centenas de pessoas no espaço solidário montado durante a programação da Agrotins. A primeira-dama acompanhou de perto a movimentação no camarote e destacou a importância de iniciativas que unem cultura, entretenimento e responsabilidade social.

O valor arrecadado, que já foi diretamente para a conta da instituição, foi recebido com gratidão pela presidente do Instituto Casa de Isabel, Cecília Moura Lima Leite. Segundo ela, a doação chega em um momento importante e fortalece o trabalho desenvolvido diariamente com mulheres atendidas pelo instituto.

A presidente destacou, ainda, que receber um recurso dessa dimensão renova a esperança de toda a equipe e amplia a capacidade de atendimento da instituição.

“Quando a gente administra um instituto que vive da solidariedade e vê um gesto tão grandioso como esse, o coração transborda de gratidão. Esse recurso vai nos ajudar a acolher mais mulheres, oferecer novas oportunidades e continuar transformando vidas. Somos imensamente gratos à primeira-dama Karynne Sotero e a cada pessoa que abraçou essa causa”, declarou.

Emocionada com o resultado da ação, Karynne Sotero ressaltou que a mobilização representa um gesto coletivo de empatia e esperança. “Cada pessoa que entrou naquele camarote levou junto um gesto de amor ao próximo. Essa arrecadação representa acolhimento, oportunidade e dignidade para muitas mulheres que precisam de apoio”, afirmou.