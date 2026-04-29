Rally Jalapão abre inscrições para edição 2026 com roteiro pelo coração do Tocantins

Prova válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Raid e pelo Latino-americano da FIM acontece de 15 a 20 de junho, com largada e chegada em Palmas (TO)
Por Redação
O Rally Jalapão está com inscrições abertas e a edição acontece entre os dias 15 e 20 de junho de 2026. A prova, válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Raid e pelo Latino-americano da FIM, terá como base a cidade de Palmas (TO), com percurso passando por Lizarda e São Félix do Tocantins.
Pela oitava vez, Palmas recebe uma das principais competições off-road do país. Em 2026, o evento celebra 12 anos de história, consolidado como um dos desafios mais técnicos e exigentes do calendário nacional.
“O Rally Jalapão é uma prova que exige muito dos competidores, mas também entrega uma experiência única. Estamos preparando uma edição especial, com um roteiro bem equilibrado entre desafio, navegação e beleza natural”, completa Henrique Arena.
A expectativa é reunir cerca de 100 veículos nas categorias Carros, Motos e UTVs, que enfrentarão quatro dias de disputa em meio às paisagens únicas do Jalapão. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial: www.arenarally.com.br.
A programação oficial começa no dia 15 de junho, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, em Palmas, que será o parque de apoio da competição. O local também receberá as vistorias, secretaria de prova e demais atividades pré-largada. Já a chegada está prevista para o dia 20 de junho, na Praia da Graciosa.
Na terça-feira (16), o Capim Dourado Shopping será palco do prólogo, a partir das 10h, seguido pela formação do parque fechado. No mesmo dia, acontecem o briefing geral e a largada promocional, às 18h, aberta ao público.
A partir do dia 17, os competidores encaram a primeira das quatro etapas. O roteiro inclui trecho maratona até Lizarda, seguido por etapas em formato de laço em São Félix do Tocantins, antes do retorno a Palmas para a grande decisão.
A cerimônia de premiação está prevista para o sábado (20), com entrega de troféus aos cinco primeiros colocados de cada categoria.
O Rally Jalapão é uma realização de Arena Promoções e Eventos e FIM Rally Raid Latino-americano, tem patrocínio do FF Motorsport. O apoio é do C6 Bank, Capim Dourado Shopping, Governo do Tocantins, Prefeitura Municipal de Palmas, Prefeitura Municipal de Lizarda, Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins, Campeonato SportBay Brasileiro Rally Raid (CBM), KTM Tocantins, Resgate das Dunas, SiG Comunicação, PhotoAction, Imperial Filmes, DFotos, Rally BR e Sanderson Pereira Vídeos.
A supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo e CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo e FIM – Federação Mundial de Motociclismo. Para mais informações acesse o site www.arenarally.com.br. Acompanhe a etapa nas redes sociais pelo Instagram @arenarally e @rallyjalapao. A cronometragem ficará a cargo da Chronosat (chronosat.com.br).
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO RALLY JALAPÃO 2026:
14/06 – Domingo
10h00 – Abertura da área box
Local – Centro de Convenções Arnaud Rodrigues – Palmas/TO – Av. NS s/n
15/06 – Segunda-feira
09h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00 – Secretaria de Prova, entrega do Stella.
Local – Centro de Convenções.
14h00 às 18h00 – Vistorias CBM, CBA, FIM e STELLA
18h00 – Briefing equipes de apoio
Local: Parque de apoio
16/06 – Terça-feira
08h00 às 09h00 – Vistorias com multa
10h00 – Prólogo
14h00 às 15h00 – Parque Fechado
Local – Capim Dourado Shopping
16h00 – Briefing Geral
Local – Capim Dourado Shopping
18h00 – Largada promocional
Local – Capim Dourado Shopping
17/06 – Quarta-feira – ETAPA 1
Palmas (TO) / Lizarda (TO)
20h00 – Briefing
18/06 – Quinta-feira – ETAPA 2
Lizarda (TO) / São Felix do Tocantins (TO)
20h00 – Briefing
19/06 – Sexta-feira – ETAPA 3
São Felix do Tocantins (TO) / São Felix do Tocantins (TO)
20h00 – Briefing
20/06 – Sábado – ETAPA 4
São Felix do Tocantins (TO) / Palmas (TO)
Chegada e Parque fechado
A partir das 19h00 – Premiação
OBS- Carretas e caminhões estão autorizados a permanecer no Centro de Convenções em Palmas.