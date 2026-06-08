Governo do Tocantins orienta municípios a restringir uso de recipientes de vidro em praias e eventos

Da Redação A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) intensificou a articulação com gestores municipais para implementar a restrição de garrafas e recipientes de vidro em praias e balneários do Tocantins. A orientação, voltada para a temporada de 2026, foi reforçada em reunião virtual na última quarta-feira, 3, com representantes de 28 cidades. O objetivo é reduzir o risco de acidentes, proteger o ecossistema local e aprimorar a gestão de resíduos sólidos durante o período de maior fluxo turístico.

Medidas em Peixe e adesão municipal

Alguns municípios já formalizaram a proibição por meio de decretos, como Pedro Afonso e Araguatins. Em Peixe, cidade que abriga a tradicional Ecopraia da Tartaruga, a recomendação de banir o vidro já integra o edital de chamamento público para os comerciantes. Na prática, a conformidade com a norma é requisito para que os empreendedores obtenham autorização para trabalhar na temporada de praia.

Além das praias, a Semarh encaminhou ofícios recomendando que a restrição se estenda a festividades culturais, competições esportivas e shows. A medida abrange a comercialização, distribuição e a própria entrada de recipientes de vidro em locais de grande concentração de público.

Segurança coletiva e preservação ambiental

Segundo o secretário da Semarh, Marcello Lelis, o descarte inadequado de vidro em áreas de lazer compromete a qualidade dos espaços públicos e eleva significativamente o risco de cortes e ferimentos entre banhistas e trabalhadores da limpeza. “A recomendação visa fortalecer as ações de proteção ambiental, segurança da população e gestão adequada dos resíduos sólidos”, afirmou o gestor.

A diretoria de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da pasta acompanha o processo para garantir que os municípios tenham suporte técnico na elaboração das normativas locais.

Foco preventivo