Evento de capoeira ‘Aqui é Minha Casa’ acontece nesta semana na Capital com apoio da Prefeitura de Palmas

Encontro integra o Calendário Oficial de Capoeira do Município e reúne rodas, aulas e musicalidade nos dias 15, 16 e 17 de maio

Por Redação

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), apoia a realização da 4ª edição do evento de capoeira ‘Aqui é Minha Casa’, promovido pelo grupo Ginga Lauê Capoeira. A programação acontece nos dias 15, 16 e 17 de maio, em Palmas, com atividades abertas ao público e participação de capoeiristas convidados.

O evento integra o Calendário Oficial de Capoeira do Município e será realizado no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, no Parque Cesamar e na Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto, sob organização dos professores Gafanhoto e Pincel e supervisão do mestre Vassoura. A iniciativa contará com rodas de capoeira, aulas com convidados, momentos de musicalidade e vivências culturais.

Programação

A programação começa na quinta-feira, 15, com a ‘Roda do Esquenta’, às 19h30, no Centro de Convenções. Já na sexta-feira, 16, ocorre a abertura oficial do evento, às 19h30, no Parque Cesamar. No sábado, 17, as atividades seguem durante todo o dia na Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto, com aulas pela manhã, roda de capoeira e programação noturna. A expectativa é reunir cerca de 60 participantes durante os dois dias de atividades.

A ação integra o conjunto de eventos apoiados pelo município dentro do calendário oficial da capoeira em Palmas. Neste ano, a cidade já recebeu encontros como ‘Nossa Inspiração’, ‘II Abalô Capoeira’ e ‘Intercâmbio Arte Vida’ como atividades voltadas ao fortalecimento da cultura afro-brasileira e da capoeira como patrimônio cultural e prática de formação comunitária.

Interessados em participar ou obter mais informações podem entrar em contato com a organização pelo telefone (63) 99105-1271.

Serviço

15 de maio (quinta-feira)

O quê: Roda do Esquenta

Horário: 19h30

Local: Centro de Convenções de Palmas

16 de maio (sexta-feira)

O quê: Abertura oficial do evento

Horário: 19h30

Local: Parque Cesamar

17 de maio (sábado)

O quê: aulas com convidados, musicalidade e roda

Horário: 9 horas

O quê: Início da programação noturna do evento

Horário: 19 horas

Local: Escola Estadual Frederico José Pedreira Netto

Texto: Kaio Costa

Edição: Iara Cruz

Foto: Divulgação