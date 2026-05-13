Evento de capoeira ‘Aqui é Minha Casa’ acontece nesta semana na Capital com apoio da Prefeitura de Palmas

Encontro integra o Calendário Oficial de Capoeira do Município e reúne rodas, aulas e musicalidade nos dias 15, 16 e 17 de maio
Por Redação
A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), apoia a realização da 4ª edição do evento de capoeira ‘Aqui é Minha Casa’, promovido pelo grupo Ginga Lauê Capoeira. A programação acontece nos dias 15, 16 e 17 de maio, em Palmas, com atividades abertas ao público e participação de capoeiristas convidados.
O evento integra o Calendário Oficial de Capoeira do Município e será realizado no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, no Parque Cesamar e na Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto, sob organização dos professores Gafanhoto e Pincel e supervisão do mestre Vassoura. A iniciativa contará com rodas de capoeira, aulas com convidados, momentos de musicalidade e vivências culturais.
Programação
A programação começa na quinta-feira, 15, com a ‘Roda do Esquenta’, às 19h30, no Centro de Convenções. Já na sexta-feira, 16, ocorre a abertura oficial do evento, às 19h30, no Parque Cesamar. No sábado, 17, as atividades seguem durante todo o dia na Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto, com aulas pela manhã, roda de capoeira e programação noturna. A expectativa é reunir cerca de 60 participantes durante os dois dias de atividades.
A ação integra o conjunto de eventos apoiados pelo município dentro do calendário oficial da capoeira em Palmas. Neste ano, a cidade já recebeu encontros como ‘Nossa Inspiração’, ‘II Abalô Capoeira’ e ‘Intercâmbio Arte Vida’ como atividades voltadas ao fortalecimento da cultura afro-brasileira e da capoeira como patrimônio cultural e prática de formação comunitária.
Interessados em participar ou obter mais informações podem entrar em contato com a organização pelo telefone (63) 99105-1271.
Serviço
15 de maio (quinta-feira)
O quê: Roda do Esquenta
Horário: 19h30
Local: Centro de Convenções de Palmas
16 de maio (sexta-feira)
O quê: Abertura oficial do evento
Horário: 19h30
Local: Parque Cesamar
17 de maio (sábado)
O quê: aulas com convidados, musicalidade e roda
Horário: 9 horas
O quê: Início da programação noturna do evento
Horário: 19 horas
Local: Escola Estadual Frederico José Pedreira Netto
Texto: Kaio Costa
Edição: Iara Cruz
Foto: Divulgação