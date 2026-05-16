Canto Quebrado, livro de contos de Ronaldo Teixeira, inicia pré-venda por editora de SP

Exemplares poderão ser adquiridos previamente até 20 de junho

Da Redação

O escritor e jornalista Ronaldo Teixeira foi comunicado que o seu livro de contos Canto Quebrado, selecionado nacionalmente no ano passado pela A Arte da Palavra Editora, dePereira Barreto (SP), iniciou no último dia 14 o período de pré-venda. Interessados poderão realizar a compra antecipada do livro até o dia 20 de junho ao valor unitário de R$50,00 no link https://www. aartedapalavraeditora.com/ product-page/canto-quebrado. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou via WhatsApp (63) 9 9257-3579.

Segundo Ronaldo Teixeira, esse livro vinha sendo gestado há décadas. “Não me vejo um prosador, na acepção da palavra, mas criei coragem e fiz essa reunião de contos que vinha escrevendo ao lado dos poemas, e a seleção feita pela Editora A Arte da Palavra no ano passado, me encorajou, então, ei-lo”,finalizou o escritor.

Sobre Canto Quebrado

Obra literária inédita em prosa, do autor cearense radicado em Palmas, Tocantins, Ronaldo Coelho Teixeira, composta de 26 textos em prosa – contos e minicontos (ou microcontos) – no estilo do realismo fantástico, escritos entre os anos de 2000 a 2018, alguns como homenagens a grandes vultos da literatura nacional e mundial, como a poeta brasileira Hilda Hilst (1930-2004), e o escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986). A capa é assinada pelo renomado artista visual Ciro Gonçalves.

Ronaldo Teixeira – Ronaldo Coelho Teixeira, poeta, escritor e jornalista cearense, radicado no Tocantins. Participou ativamente do movimento cultural em Gurupi e no Estado do Tocantins, desde à época de Goiás, atuando como conselheiro municipal de Cultura e presidente da Associação de Artes de Gurupi (AAG). Atuou como coordenador de Arte e Cultura na Fundação Cultural de Gurupi e depois Secretaria Municipal de Cultura de Gurupi, entre 2005 e 2012. Por quatro (04) vezes foi ganhador da Bolsa Maximiano da Matta Teixeira, do Governo do Tocantins. Obteve o primeiro lugar com o poema O Amor e as Eras, na Antologia Sessenta e Seis Poemas Escolhidos (1993); Publicação do livro de poesia Mercador (1998); publicação do livro de poesia Para que o Fantástico não se Ausente (2010) e Agenda Tocantina 2015, no edital Funcult 2013, que não foi finalizada; Surtos & Sustos – crônicas (2007) e Transwebhumanas – Vinhetas, Metatratados & Baladinhas Poéticas (Editora Kazuá-SP-2019). Tem várias premiações no extinto Prêmio Sesi de Poesias e vários poemas publicados nos livros físicos da Agenda da Tribo (SP)., além de crônicas veiculadas nos sites www.agenciacartamaior.com.br e obvious lounge.

Premiações literárias recentes

2025 – Primeiro lugar no XIV Festival de Causos e Poesia Declamada do Sesc Tocantins, com o poema “Superstição”;

2025 – Seleção do conto Ágrafos para a antologia Microcontos 2025 – Coletânea de microcontos nacionais contemporâneos volume II da Editora Persona (PR);

2025 – Conto O Dia em que o Saci Chorou obteve a 7ª colocação no concurso nacional da Editora Pense e Publique (SP) no 1º Prêmio Literário: O Folclore Como Você Nunca Viu;

2025 – Publicação do poema Nirvana na antologia do 7º Prêmio Scortecci de Poesia, pela Scortecci Editora (SP);

2025 – Publicação do conto Ágrafos pela Editora Comala (PR) no livro Contos em Miniatura;

2025 – Cortejador de Fantasmas (poesia) é escolhido para publicação pela Arca Editora (PA);

2025 – Publicação dos poemas “Gramática do ser”, “Sete likes para se lascar”, “Dos poetas”, “Disléxico”, “Para separar o devaneio da ilusão”, “Proclamas de um antipoeta”, “Terratologia da terrível tetralogia do monstro moderno”, e “Do poema necessário”, no livro À Margem – Antologia Poética Marginal, organizada por Caiane Duarte Furlan e realizado por meio de edital da PNAB da Prefeitura de Bragança Paulista (SP);

2023 – Seu livro Essa Coisa de A(r)mar Palavras (poesia) teve parecer favorável para publicação pelo selo Caravana Grupo Editorial (RJ).

Serviço

O quê: Canto Quebrado, livro de contos de Ronaldo Teixeira inicia pré-venda por editora de São Paulo

Como: Período de pré-venda do livro Canto Quebrado – Contos, pela A Arte da Palavra Editora (SP)

Onde: https://www. aartedapalavraeditora.com/ product-page/canto-quebrado

Data: até 20 de junho de 2026

Valor: R$50,00 o exemplar