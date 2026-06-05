Perfil da senadora Dorinha volta a sofrer manipulação artificial de seguidores nas redes sociais

O caso está sendo acompanhado pela assessoria jurídica da senadora e será incluído nas investigações já em andamento sobre os ataques digitais contra o perfil.

Da Redação

O perfil oficial da senadora Professora Dorinha no Instagram voltou a ser alvo de um ataque digital coordenado nesta sexta-feira (5). Em poucas horas, foram identificados aproximadamente 14 mil novos seguidores falsos, com características típicas de contas automatizadas, repetindo o mesmo padrão já registrado anteriormente.

A ação tem como objetivo distorcer artificialmente métricas de alcance e engajamento, comprometendo a transparência das informações apresentadas na plataforma. Assim que a movimentação atípica foi detectada, a equipe técnica iniciou os procedimentos de monitoramento, identificação e remoção das contas suspeitas, além de reforçar os mecanismos de proteção do perfil.

O caso está sendo acompanhado pela assessoria jurídica da senadora. Segundo o advogado Leandro Manzano, os fatos serão incorporados às medidas já adotadas para apuração

dos ataques digitais, com fundamento no Marco Civil da Internet e na legislação eleitoral, que proíbem a utilização de mecanismos artificiais para manipulação de audiência e engajamento em ambientes digitais.

A ocorrência já foi comunicada às autoridades competentes, incluindo a Polícia Federal, e integra o conjunto de providências que buscam identificar os responsáveis pela prática e assegurar a integridade dos canais oficiais de comunicação da senadora.