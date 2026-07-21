“Juventude com Lula” promove encontro em Palmas para debater o futuro do Brasil e fortalecer o diálogo com os jovens

Da redação

A juventude tocantinense tem um encontro marcado no próximo dia 7 de agosto (sexta-feira), às 19h, em Palmas, na Chácara da coordenadora da campanha do presidente Lula no Tocantins, ex-senadora Kátia Abreu.

O “Encontro Juventude com Lula” será um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva sobre os desafios do Brasil e as políticas públicas para a juventude e o momento político nacional. O evento reunirá jovens de diferentes partidos, movimentos, coletivos, universidades, comunidades e organizações sociais interessados em contribuir com esse debate.

Segundo a ex-senadora Kátia Abreu, o encontro busca aproximar a juventude da discussão sobre os rumos do país. “Estamos fortalecendo um espaço de diálogo franco e democrático com a juventude tocantinense. É hora de ouvir ideias, conhecer propostas e construir de forma conjunta, caminhos para o futuro do Brasil. Toda juventude é bem-vinda para participar dessa conversa e fortalecer esse movimento de diálogo em torno do projeto que representa o presidente Lula”, disse.

O encontro é aberto ao público jovem e integra a agenda de mobilização e diálogo promovida por apoiadores do presidente Lula no Tocantins.

O local também será um espaço para dialogar sobre pautas e políticas públicas que impactam diretamente a vida da juventude brasileira, como o apoio a ampliação do Pé-de-Meia, o fortalecimento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), os investimentos nas universidades e institutos federais, assistência estudantil, políticas de equidade e diversidade, modernização da Lei de Estágio, iniciativas voltadas a promoção do primeiro emprego, geração de emprego e renda, participação social entre outros assuntos de interesse da juventude.

Serviço

– Encontro Juventude com Lula

– Data: 7 de agosto de 2026 (sexta-feira)

– Horário: 19h

– Local: Chácara da coordenadora da mobilização em apoio ao presidente Lula no Tocantins, ex-senadora Kátia Abreu – Palmas/TO.