Antes de gravar o Papo de Elite, Coronel Barbosa reúne heróis da Operação Canguçu e se encontra com Rodrigo Pimentel no Rio de Janeiro

Da redação

Cumprindo agenda na capital fluminense, onde participa da gravação do Papo de Elite, um dos maiores podcasts de segurança pública do Brasil, o coronel Márcio Barbosa, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins e pré-candidato a deputado federal pelo Tocantins, participou, na noite desta segunda-feira (20), de um encontro com o apresentador Rodrigo Pimentel, referência nacional na área de segurança pública.

O encontro aconteceu às vésperas da gravação do podcast e reforçou o clima de integração e troca de experiências entre profissionais dedicados ao fortalecimento da segurança pública brasileira, antecipando os temas que estarão em debate durante a entrevista.

Coronel Barbosa está no Rio de Janeiro acompanhado do tenente-coronel Acácio, do tenente Weber e do sargento Rodrigues, policiais militares que participaram diretamente da Operação Canguçu e que são reconhecidos como protagonistas de uma das mais importantes ações de enfrentamento ao crime organizado já realizadas no Brasil.

Ao convidar os integrantes da missão para acompanhá-lo, Barbosa destacou que o objetivo é valorizar aqueles que estiveram na linha de frente da operação e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar do Tocantins.

“Fiz questão de convidar alguns dos verdadeiros heróis da Operação Canguçu, homens que escreveram uma das páginas mais importantes da segurança pública brasileira. Será uma excelente oportunidade para compartilhar experiências, mostrar o profissionalismo da Polícia Militar do Tocantins e projetar, mais uma vez, o nosso Estado no cenário nacional”, afirmou.

A entrevista, gravada nesta terça-feira (21), terá como um dos principais assuntos a Operação Canguçu, considerada um marco na segurança pública brasileira pela complexidade da missão, pela integração entre forças de segurança de diversos estados e pelos resultados alcançados no combate ao crime organizado.

Além dos bastidores da operação, Coronel Barbosa deverá abordar temas como liderança em situações de crise, planejamento estratégico, operações em ambiente rural, integração entre instituições e a evolução da doutrina operacional da Polícia Militar do Tocantins, experiências que contribuíram para projetar a corporação como referência nacional.

A participação no Papo de Elite representa mais uma oportunidade de levar o nome do Tocantins ao cenário nacional, mostrando que o Estado tem contribuído de forma efetiva para o aprimoramento das estratégias de segurança pública no país e para a formação de uma polícia cada vez mais preparada, técnica e eficiente.