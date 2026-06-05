Vicentinho Júnior cumpre agenda em cavalgadas de Pindorama a Formoso do Araguaia neste fim de semana

O pré-candidato ao governo do Tocantins pelo PSDB, Vicentinho Júnior, participa de três cavalgadas tradicionais no interior do Estado entre este sábado (6) e domingo (7). As agendas, que passam pelos municípios de Pindorama, Formoso do Araguaia e Araguaína, integram a estratégia de articulação política do parlamentar e visam estreitar o diálogo com lideranças locais e setores do agronegócio regional.

Cronograma nos municípios

A agenda começa no sábado (6), às 9h, em Pindorama, na região central do Estado, onde o pré-candidato acompanha a Cavalgada do Festejo de Nossa Senhora Aparecida e do Divino Espírito Santo. No município, Vicentinho Júnior será recebido pelo prefeito Thiago Tapajós e por lideranças comunitárias.

No período da tarde, o parlamentar segue para a região sul, onde participa da 26ª Cavalgada de Formoso do Araguaia. Já no domingo (7), a partir das 8h, o compromisso será no norte do Tocantins, na Cavalgada de Araguaína, evento que integra a programação da 58ª Exposição Agropecuária do município (Expoara).

Nesses dois últimos compromissos, a comitiva contará também com a presença dos pré-candidatos a vice-governador, Amélio Cayres, e ao Senado, Alexandre Guimarães.

Justificativa da agenda

Questionado sobre a intensidade das viagens no período que antecede as convenções partidárias, Vicentinho Júnior afirmou que a circulação pelo interior reflete a rotina mantida ao longo de seus mais de 11 anos de mandato parlamentar. Segundo o deputado federal, as agendas institucionais em Brasília são rotineiramente conciliadas com visitas às bases municipais nos fins de semana, independentemente do calendário eleitoral. O pré-candidato também ressaltou o impacto econômico e o valor cultural que as festividades agropecuárias representam para os municípios tocantinenses.

Estratégica no tabuleiro político

A presença de pré-candidatos em eventos culturais e feiras agropecuárias no interior do Tocantins é uma dinâmica tradicional e estratégica no tabuleiro político do Estado. Ao alinhar-se com manifestações ligadas ao agronegócio — um dos principais motores da economia tocantinense —, a chapa do PSDB busca consolidar capilaridade eleitoral fora da capital e estreitar laços com prefeitos e o eleitorado ruralista. Em um cenário de pré-campanha, essas agendas servem como termômetro de popularidade e plataforma para a costura de alianças locais, elementos decisivos para a viabilidade das candidaturas majoritárias que se desenham para o pleito.