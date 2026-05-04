Copa Fortes reúne mais de 2 mil pessoas e movimenta o esporte amador em Gurupi

Da Redação

A edição da Copa Fortes de Futebol Society, realizada no último domingo (3) no setor Campo Bello, em Gurupi, registrou a participação de 26 equipes e um público estimado em mais de 2 mil pessoas. O evento, idealizado pelo deputado estadual Eduardo Fortes, promoveu a integração entre diferentes gerações e o fomento ao esporte amador na região sul do estado.

Com 400 atletas em campo, a competição distribuiu R$ 10 mil em premiações. Além das partidas, a programação contou com apresentações musicais e estrutura voltada ao lazer das famílias que acompanharam os jogos ao longo do dia.

De acordo com a organização, o torneio busca utilizar o esporte como ferramenta de convivência social e valorização dos talentos locais.

O deputado Eduardo Fortes destacou a segurança do evento e afirmou que a adesão da comunidade reforça a necessidade de investimentos contínuos em modalidades amadoras que envolvam jovens e familiares.

Resultados da Edição

Categoria Aberto

Campeão: Bloco Enforcados

Vice-campeão: Fortaleza

Categoria Juvenil (Sub-15)