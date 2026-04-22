SESI Jogos do Trabalhador 2026: inscrições abertas em Araguaína, Gurupi e Palmas

Competição celebra o Dia do Trabalhador e promove esporte, saúde e integração entre colaboradores da indústria.

O Serviço Social da Indústria (SESI) informa que as inscrições para a edição 2026 dos Jogos do Trabalhador, tradicional competição esportiva que celebra o Dia do Trabalhador, estão abertas. A competição ocorre nas cidades de Araguaína, Gurupi e Palmas, com disputas nas modalidades Futebol Society Aberto (para participantes com 17 anos ou mais) e Futebol Society Master 37+ (para participantes com 37 anos ou mais).

Podem participar trabalhadores da indústria e da agroindústria com vínculo CLT, aprendizes, estagiários, sócios e administradores que atuem diretamente na empresa. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 por equipe.

Os times campeões de cada categoria receberão R$ 2.500 em dinheiro, e os vice-campeões, R$ 1.000, além de troféus e medalhas. Também serão premiados o artilheiro e o goleiro menos vazados de cada competição.

As inscrições podem ser realizadas por meio do SAC 99977-2310 ou presencialmente nas unidades do SESI de cada cidade, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de R$ 150,00 por equipe. O regulamento completo está disponível no site do SESI.

Confira as datas e locais por cidade:

Araguaína

Inscrições até: 04/05/2026

Período dos jogos: 08/05 a 22/05/2026

Gurupi

Inscrições até: 11/05/2026

Período dos jogos: 15/05, 16/05, 22/05 e 23/05/2026

Palmas

Inscrições até: 11/05/2026

Período dos jogos: 23/05 e 30/05/2026