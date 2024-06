Alunos de jiu-jitsu medalham no campeonato de judô do circuito esportivo estudantil de Palmas

Por Heli de Souza Guimarães Junior

Na última quinta-feira, 13 de junho de 2024, o Instituto Nação Rap comemorou a conquista de três medalhas no Campeonato de Judô do Circuito Esportivo Estudantil de Palmas. Os atletas Vitor Manoel Pereira de Brito, Daniel Inácio dos Santos e Arianne Sousa Araújo, todos integrantes do Projeto Compartilhe Amor, destacaram-se em sua primeira competição na modalidade de judô.

Vitor Manoel Pereira de Brito conquistou o terceiro lugar na categoria leve, Daniel Inácio dos Santos garantiu a prata na categoria meio leve, e Arianne Sousa Araújo subiu ao lugar mais alto do pódio, conquistando o ouro na categoria ligeiro. Os alunos, que normalmente treinam jiu-jitsu, tiveram o suporte e a orientação do professor Benício, especialista em judô e faixa azul de jiu-jitsu, que os preparou para essa nova experiência.

Bruno Mendes, presidente do Instituto Nação Rap, expressou seu entusiasmo com os resultados: “Estamos extremamente orgulhosos de nossos alunos. Essas conquistas são fruto de muito esforço e dedicação, tanto dos atletas quanto de toda a equipe de apoio. O Projeto Compartilhe Amor continua a mostrar seu valor na formação de jovens talentos.”

Michele Moraes, diretora do instituto, também celebrou o feito dos alunos: “Ver nossos estudantes brilhando em competições desse porte é a realização de um sonho. O judô, assim como outras atividades esportivas que promovemos, tem um papel crucial no desenvolvimento pessoal e social dos nossos jovens.”

Heli de Souza Guimarães Junior, professor e instrutor do Projeto Compartilhe Amor, destacou o trabalho em equipe e a superação dos atletas: “Cada medalha representa não apenas uma vitória individual, mas também a força do grupo e o apoio mútuo que cultivamos no projeto. Estou muito feliz por ver nossos alunos alcançando seus objetivos e se destacando no esporte.”

O Circuito Esportivo Estudantil 2024, evento que faz parte do calendário escolar de Palmas, é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Educação (Semed) com o objetivo de fomentar práticas esportivas e revelar novos talentos. As competições de judô aconteceram na Escola de Tempo Integral (ETI) Anísio Teixeira, reunindo 60 alunos de várias escolas municipais. O evento continua ao longo da semana com provas de outras modalidades esportivas.