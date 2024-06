Copa Sul de Futebol Sub-15: Castelo conquista título de forma invicta

Por Redação

Durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2024 aconteceu a tradicional XXI Copa Sul de Futebol Sub-15 realizada pela LETA – Liga Esportiva Tocantins Araguaia que contou com a participação de 8 equipes e mais de 200 atletas.

A grande final aconteceu neste domingo (23/06) no Estádio Rezendão entre as equipes do Esporte Clube Castelo e o Atlético Clube Gurupi. O Esporte Clube Castelo abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com Lucas Menezes aproveitando passe de Silas. Aos 14 minutos da primeira etapa Silas recebe na entrada da área e amplia o marcador fazendo 2 a 0 para o tricolor gurupiense.

Na segunda etapa o Atlético Gurupi iniciou pressionando e dando trabalho a defesa do Castelo. Em um contra ataque rápido Silas recebe quase em cima da linha da meta o passe de Lucas Menezes e faz o segundo dele no jogo e o terceiro do Castelo na partida finalizando o placar final da partida. Fim de Jogo: Castelo 3×0 Atlético Gurupi, Castelo Campeão.

Os garotos do Sub-15 do Castelo conquistaram o título de forma invicta vencendo 5 jogos e empatando apenas 1, o ataque marcou 34 gols e a defesa levou apenas 3 gols. Os prêmios individuais ficaram com João Vitor do Castelo (Melhor Goleiro), Rhuan Carllos do Castelo (Artilheiro) e Alcides Gonçalves também do Castelo (Melhor Técnico).

O elenco campeão contou com 29 atletas inscritos, sendo eles: João Vitor e Carlos Deusimar (Goleiros); Pedro Belém, Arthur Guimarães, Wendel Vitor, Igor Duarte e Peterson (Laterais); Victor Hugo, Davi e Natan (Zagueiros); Johnny Gabriel, Arthur Turci, Henrique, Guilherme e Ezequiel Silas (Volantes); Marco Antônio, Rhyan, Luis Eduardo, Carlos Eduardo, Wilson Neto, Halaf, Gleibson Ramaida e Vitor Gabriel Azevedo (Meias); Lucas, Silas, Rhuan Carllos, Victor Gabriel Silveira, Marcos Vinicius e Josino (Atacantes).

Agora a comissão técnica e os atletas voltam suas atenções para a disputa da 3° Copa Nacional Jaraguá de Futebol Infanto-Juvenil que será realizada entre os dias 13 e 20 de julho na Cidade de Jaraguá/GO.