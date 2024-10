EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

Citação dos requeridos ELSON MENDES FERREIRA e E. M. FERREIRA

PRESTADORA DE SERVICOS do inteiro teor do autos nº 0002581-40.2023.8.27.2722,

Procedimento Comum Cível que lhe move JOACIL ALVES JAPIASSU – ME, inscrito no CPF

n.º 80864945191 e CNPJ nº 12112907000121, inclusive da petição inicial, a fim de CITÁ-

LO, bem como para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça contestação, sob pena

de ser considerado revel e presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na

petição inicial (arts. 344 e 345 do NCPC). VALOR DA CAUSA de R$ 18.998,00. E, para que

ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será

publicado na forma da lei. Gurupi-TO, outubro de 2024. Adriano Morelli. Juiz de Direito.

Segue a íntegra do Edital: