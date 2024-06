Primeira graduação de Jiu-Jitsu é feita em escola pelo Projeto Compartilhe Amor

Por Heli de Souza Guimarães Junior

No último dia 22 de junho, a Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga foi palco de um momento especial para os participantes do Projeto Compartilhe Amor, do Instituto Nação Rap. Cinco alunos foram graduados com a faixa amarela e um aluno recebeu a faixa verde, em uma cerimônia que contou com a presença dos pais, do Presidente do Instituto Nação Rap, Bruno Mendes, da diretora da escola, Michele Moraes, e dos professores Luciano da Ares Jiu-Jitsu e Benício.

O projeto de jiu-jitsu, que atende gratuitamente mais de 30 crianças de 7 a 16 anos, é coordenado pelo instrutor Heli de Souza Guimarães Junior. A iniciativa visa não só o desenvolvimento físico, mas também a formação de valores e disciplina entre os jovens participantes.

Durante a cerimônia, Bruno Mendes destacou a importância do projeto para a comunidade: “O Projeto Compartilhe Amor vai além do esporte, ele transforma vidas. Ver esses jovens alcançando novas graduações é uma prova de que estamos no caminho certo.”

A diretora Michele Moraes também enfatizou o impacto positivo da parceria: “Ter o Projeto Compartilhe Amor na nossa escola é um privilégio. As crianças estão mais disciplinadas e engajadas. Isso reflete diretamente no desempenho escolar e na convivência dentro da escola.”

O instrutor Heli de Souza Guimarães Junior ressaltou o comprometimento dos alunos: “Ver o progresso dessas crianças é gratificante. Elas têm mostrado dedicação e evolução constantes. Estamos formando não só atletas, mas cidadãos.”

Além do jiu-jitsu, o Instituto Nação Rap oferece atividades gratuitas como futebol, futsal, basquete e aulas de violão, proporcionando um leque de opções para o desenvolvimento integral dos jovens atendidos.