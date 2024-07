Garoto de Peixe-TO passará por período de teste no Goiás Esporte Clube

da redação

Uma nova promessa do futebol do sul do Tocantins está prestes a enfrentar um grande desafio. O garoto Walisson, conhecido como Fumaça e que atua no Peixe Esporte Clube (PEC), foi selecionado para um período de testes no Goiás Esporte Clube.

Sua habilidade, velocidade e talento natural chamaram a atenção de olheiros do Goiás, resultando na oportunidade de mostrar seu potencial em um dos clubes mais tradicionais do Centro-Oeste brasileiro.

“Estou muito feliz e animado com essa chance de treinar no Goiás. É um sonho que está começando a se realizar, e vou dar o meu melhor para aproveitar essa oportunidade”, disse Fumaça, que também agradeceu ao Peixe Esporte Clube pelo suporte e treinamento que recebeu ao longo dos anos e ao ex-jogador Dudé, que intermediou junto aos olheiros do Goiás.