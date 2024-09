Festival de Judô para Crianças Até 10 Anos Encerra com Sucesso em Palmas

Por Redação

O festival de judô voltado para crianças até 10 anos foi realizado com grande participação neste sábado, em Palmas, reunindo jovens atletas de diversos projetos sociais e escolas de judô da região. O projeto “Compartilhe Amor” levou cinco atletas que marcaram presença no evento, promovendo a importância de incentivar o esporte desde cedo.

O festival contou com a presença de vários senseis do Tocantins, incluindo o presidente da Federação de Judô do Tocantins, Sensei Ton, e o renomado Sensei Mario Tsutsui, ex-técnico da Seleção Brasileira de Judô. A presença desses ícones do judô no evento motivou ainda mais as crianças a darem o melhor de si.

Segundo o Sensei Ton, o evento é crucial para incentivar as crianças e construir a base de futuros atletas. “Esses momentos são importantes não apenas para o desenvolvimento técnico, mas também para ensinar valores fundamentais como disciplina e respeito”, declarou.

Além disso, o instrutor de jiu-jitsu do Instituto Nação Rap, Heli de Souza Guimarães Junior, também destacou a relevância da participação infantil em eventos como esse: “Iniciar o esporte desde cedo abre portas para um futuro saudável, ajudando na formação de caráter e na socialização das crianças.”

Esses festivais têm sido uma forma eficiente de promover o esporte entre as novas gerações, despertando o interesse pelas artes marciais e fortalecendo os laços comunitários.