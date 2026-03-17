Amélio Cayres frisa trabalho pelo esporte durante lançamento do Copão Tocantins 2026

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Amélio Cayres (Republicanos), participou, na manhã desta terça-feira, 17, da solenidade de lançamento da 5ª edição do Copão Tocantins de Futebol Amador 2026. O evento foi promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju), sendo realizado no auditório do Palácio José Wilson Siqueira Campos.

Por Redação

Durante a cerimônia, Cayres destacou a importância do certame para o fortalecimento do esporte e para a integração de atletas e dirigentes de todo o Estado. O parlamentar também ressaltou iniciativas da Assembleia Legislativa, como a aprovação de projetos de incentivo ao desporto e a destinação de emendas parlamentares para eventos esportivos em diversas regiões do Tocantins.

“É importante destacar essas ações e o carinho com que o Governo do Estado vem tratando o esporte ao promover aquela que é a maior competição de futebol amador do Tocantins. Além de fortalecer o esporte, o Copão também promove inclusão social”, afirmou Cayres.

De acordo com a programação da Seju, a edição de 2026 será realizada entre março e novembro, envolvendo equipes representantes dos 139 municípios tocantinenses. A competição será disputada em duas etapas: regional e estadual, ambas em sistema eliminatório.

O Copão Tocantins 2026 contará com R$ 240 mil em premiações, distribuídas entre as fases regional e estadual, além da entrega de troféus e medalhas.

A solenidade contou com a presença do Governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), do secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, dos parlamentares Leo Barbosa (Republicanos), Eduardo Fortes (PSD), Marcus Marcelo (PL), Ivory de Lira (PCdoB), Cláudia Lelis (PV) e Vanda Monteiro (União Brasil), além de secretários de Estado e prefeitos municipais.