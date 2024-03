Erick Castelhero é reeleito presidente da ACEB

Por Redação

Erick Castellero, de São Paulo, foi reeleito presidente da ACEB – Associação de Cronistas Esportivos do Brasil – neste sábado, 23 de março. O novo mandato de dois anos, se estenderá até março de 2026.

O terceiro e último dia do VI Congresso Nacional de Cronistas Esportivos – ACEB – foi reservado para a Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas dos exercícios 2022 e 2023 e eleição da Diretoria para o próximo período de dois anos.

As contas já tinham sido enviadas previamente e o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade. A eleição se deu com chapa única, sendo reeleito o presidente Erick Castelhero (de São Paulo), assim como o 1º vice-presidente Rogério Amaral (do Rio Grande do Sul) e o 2º vice-presidente Benedito Lopes Magalhães. Ficou assim a composição da Diretoria:

Presidente: Erick Castelhero (SP)

1º Vice-Presidente: Rogério Amaral (RS)

2º Vice-Presidente: Dito Lopes (BA)

Diretor Secretário: Elialdo Silva (PB)

Diretor Financeiro: Eraldo Leite (RJ)

Diretor de Assuntos Nacionais, Marketing e Credenciamento: Greyson Assunção (PR)

Diretor de Assuntos Internacionais: Maurício Noriega (SP)

Diretor da Região Norte: Eduardo Monteiro de Paula (AM)

Diretor da Região Nordeste: Pedro Vitorino (RN)

Diretor da Região Centro Oeste: Wpresley (TO)

Diretor da Região Sudeste: Ivanildo Santos (MG)

Diretor da Região Sul: J. B. Telles (SC)

ACETO INTEGRA. A NOVA DIRETORIA

O representante da Aceto no Congresso Nacional da ACEB, WPresley Jorge, foi eleito Diretor da Regional Centro-Oeste. Atual diretor de Relações Públicas da Associação dos Cronistas Esportivos do Tocantins, WPresley atua na crônica esportiva de Gurupi, e declarou que é muito importante a participação em eventos da categoria, como o que se encerra neste sábado em Manaus. “Além de representar o nosso estado Tocantins, também aprender e contribuir com as entidades estaduais e grandes nomes da imprensa esportiva brasileira”, disse Presley, que ressaltou a honra de fazer parte da nova diretoria, além de levar várias propostas e ideias para que a ACETO se fortaleça e possa ser atuante na defesa dos cronistas esportivos tocantinense.