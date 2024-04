lutadores de Muay Thai do Tocantins conquistam oito medalhas no maior evento poliesportivo da América do Sul

O Tocantins garantiu oito medalhas em competições de Muay Thai, realizadas em São Paulo/SP. O 34º Campeonato Sul-Americano e o Brasil Open foram realizados entre os dias 5 a 7 de abril e promovidos pela Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional, dentro do maior evento poliesportivo da América do Sul, o Arnold South American Festival, na Expo Center Norte. A participação dos atletas contou com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju).

Os atletas do estado conquistaram uma medalha de ouro, duas de pratas e uma de bronze no 34° Campeonato Sul-Americano. Com a participação dos lutadores do Tocantins, a Seleção Brasileira terminou a competição na 3ª colocação por equipe.

Leonardo Cruz garantiu, no Campeonato Sul-Americano, o lugar mais alto do pódio para o Tocantins. “Estou muito feliz em ter conquistado a medalha de ouro nesse grande evento e de representar o meu país. Com muita honra, passamos para as próximas etapas. Estamos muito felizes por conquistarmos um ótimo resultado”, pontuou o atleta que integra a Seleção Brasileira de Muay Thai.

Já no Brasil Open de Muay Thai Tradicional, a seleção tocantinense garantiu o 3° lugar por equipes, com a conquista de uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze.

A delegação estadual foi formada por 11 atletas de Colinas, Palmas, Araguaína e Gurupi, um árbitro, três treinadores, além de representantes da Seju e da Federação Tocantinense de Muay Thai.