Esporte: Gurupi anuncia Alan George como técnico para a temporada 2027

da redação

O Gurupi definiu Alan George como novo treinador para a temporada 2027. Com passagens por clubes como Anapolina, Boa Esporte e Mineiros, o profissional chega para comandar a equipe em um ano de desafios importantes para o futebol tocantinense. A contratação faz parte do planejamento do Camaleão do Sul para a próxima temporada, com o objetivo de preparar o elenco para as competições previstas no calendário.

Um dos principais compromissos do Gurupi em 2027 será a disputa da Copa do Brasil, competição nacional que reúne equipes de diferentes regiões do país. A participação no torneio aumenta a importância da preparação e da montagem do elenco para enfrentar adversários de outros estados.

Com Alan George à frente da comissão técnica, o clube inicia uma nova etapa de planejamento em busca de uma campanha competitiva e de bons resultados para representar Gurupi no cenário nacional.