Incentivo ao esporte: dep. Eduardo Fortes confirma investimentos no Gurupi Esporte Clube

Por Redação

“O Gurupi Esporte Clube é o time da nossa cidade, merece todo o nosso apoio e respeito”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes ao confirmar na tarde desta terça-feira, 09, a destinação de recursos, por meio de emenda parlamentar, que serão investidos no clube.

O anúncio foi realizado durante reunião com o presidente do Gurupi Esporte Clube, Wilson Castilho, e o vice-presidente, Cláudio do Trevo. Na oportunidade o parlamentar parabenizou a dedicação e esforço da equipe técnica, dirigentes e jogadores. “Desejo muitas conquistas ao time”, ressaltou Eduardo Fortes destacando que os recursos serão investidos durante a edição do campeonato tocantinense de 2024.

“Agradecemos imensamente o apoio do deputado Eduardo e com imensa alegria vamos voltar fortes na disputa do campeonato tocantinense”, comentou o presidente do clube.